14 جريحا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بتيميمون

أصيب 14 تلميذا بجروح في حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي بولاية تيميمون، حسب ما كشفته الحماية المدنية.

وجاء في بيان الحماية المدنية “14 جريحا في حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي بالطريق البلدي الرابط بين قصر فاتيس وتينركوك، بلدية تينركوك ولاية تيميمون”.

وحسب الحماية فقد تم تسجيل الحادث على الساعة 8 و56 ديقيقة من صباح الثلاثاء.