14 جريحا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بتيميمون
أصيب 14 تلميذا بجروح في حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي بولاية تيميمون، حسب ما كشفته الحماية المدنية.
وجاء في بيان الحماية المدنية “14 جريحا في حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي بالطريق البلدي الرابط بين قصر فاتيس وتينركوك، بلدية تينركوك ولاية تيميمون”.
وحسب الحماية فقد تم تسجيل الحادث على الساعة 8 و56 ديقيقة من صباح الثلاثاء.
🔴14 جريح في حادث انحراف حافلة للنقل المدرسي بالطريق البلدي الرابط بين قصر فاتيس و تينركوك، بلدية تينركوك ولاية تيميمون.
✅️تدخلت اسعافاتنا على الساعة 08سا56د ، تم إسعاف الجرحى و نقلهم الى المستشفى. pic.twitter.com/texO2A7wKV
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) January 17, 2023