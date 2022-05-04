14 جريحا في مواجهات بين سكان حيين بخنشلة

استعملت فيها بنادق صيد وأسلحة بيضاء

أعلنت مصالح المناوبة المركزية، بأمن ولاية خنشلة، مساء الثلاثاء، المتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حالة طوارئ قصوى، عقب اندلاع مواجهات عنيفة، بين مجموعات من سكان حيين شعبيين، بالجهة الشمالية، لعاصمة الولاية، استعمل فيها المتشاجرون أسلحة نارية ومختلف أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وقضبان حديدية، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى في أوساط المتشاجرين.

ولا زالت أسباب اندلاع هذه المعركة التي تحولت في لمح البصر إلى ما يشبه حرب شوارع، مجهولة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج تحقيقات المصالح الأمنية، التي تمكنت من السيطرة على الوضع وفضّ الشجار العنيف، الذي اندلع بعد صلاة مغرب الثلاثاء واستمر إلى غاية الليل، وسجل توقيف عدد من المشاركين في المعركة الدامية والتي تسببت حسب مصادرنا في سقوط 14 جريحا، تم نقل 6 منهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى احمد بن بلّة بمدينة خنشلة، بالنظر إلى خطورة إصاباتهم، فيما رفض آخرون التوجه إلى المستشفى خوفا من توقيفهم من طرف مصالح الأمن.

وحسب ما استقيناه من معلومات، فإن شرارة هذه المعركة الدامية كانت بدايتها وقوع مناوشات بين شابين بأحد أحياء شمال المدينة، ليستنجد كل واحد منهما بعدها بشباب حيّه ما حوّل ذلك الشجار إلى حرب شوارع استعملت فيها مختف أنواع الأسلحة البيضاء وبنادق صيد، ما تسبب في سقوط 14 جريحا، وخلّف خسائر معتبرة في ممتلكات بعض المواطنين نتيجة الرشق بالحجارة. وقد أثارت هذه المعركة حالة خوف ورعب كبيرين في أوساط سكان المنطقة، الذين أصابهم الهلع والذعر خوفا من أن تطال تداعيات هذا الشجار ممتلكاتهم. وبقيت مصالح الأمن مرابطة في مكان الحادثة وسط أجواء من الحيطة والحذر تحسبا لأي طارئ وخوفا من تجدد المواجهات، في وقت تواصل فيه تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات إثارة هذه المعركة قبل تقديم الموقوفين أمام العدالة.