14 حالة غرق في الشواطئ خلال أسبوع

سجّلت مصالح الحماية المدنية 14 حالة غرق، في الفترة الممتدة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري، على مستوى شواطئ البحر والمجمعات المائية.

وكشف المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات، “أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال أسبوع 14 حالة وفاة غرقا”.

وأشار عبدات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن “الأمر يتعلق بـ 10 حالات على مستوى شواطئ البحر و4 حالات بالمجمعات المائية”.

و”ارتفع عدد الأشخاص المتوفين غرقًا منذ الفاتح جوان إلى 282 حالة، 209 منهم على مستوى الشواطئ و73 حالة في المجمعات المائية”، يضيف المتحدث نفسه.