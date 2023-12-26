14 خدمة رقمية للتكفل بالمتقاعدين عن بعد

للقضاء على الطوابير ومعاناة المسنين في التنقل

وضع الصندوق الوطني للتقاعد تحت تصرف المتقاعدين قائمة متكاملة من الخدمات الرقمية، والتي تمكّنهم من الاستفادة من الخدمات والعمليات التي يحتاجونها عن بعد، دون عناء التنقل إلى مختلف الوكالات المحلية، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة والإعاقة.

وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد على تعميم الرقمنة في الخدمات العمومية، والمؤسسات الجزائرية، فإن الصندوق الوطني للتقاعد، أصبح داخل بيوت الجزائريين من خلال الخدمات الرقمية بمعالجته أحد انشغالات فئة المتقاعدين والموظفين عن بعد، ودون التنقل أحيانا إلى الوكالات المحلية.

وفي السياق، قال محمد الصادق طافر، المدير العام للوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، جزائر شمال، الكائن مقرها بـ”ميسونيي” بالعاصمة، خلال ندوة صحفية الثلاثاء، إن هناك 14 خدمة تم توفيرها لزبائن الوكالة، التي تضم ملفات 81 ألف متقاعد، حوالي 106 منهم يتجاوزون عمر الـ100 سنة، مؤكدا أن 10 آلاف شخص من هؤلاء المتقاعدين انضموا إلى الخدمة الرقمية بالعاصمة.

ودعا محمد الصادق طافر، إلى ضرورة الاستفادة من التطبيقات الرقمية المتوفرة لدى وكالة الصندوق للجزائر العاصمة شمال، موضحا أن صندوق التقاعد أصبح داخل بيوت الجزائريين، وهو يقدّم خدماته الرقمية سواء للمتقاعدين أو للمواطنين الراغبين في الحصول على استفسارات تتعلق بتكوين ملفات التقاعد أو متابعة الملفات أو طلب المساعدة الاجتماعية عن بعد، أو خدمة الحساب الفردي للأجير، أو للحصول على تذكرة إلكترونية، وكذا خدمة محاكاة قيمة المعاش أي من خلال إدخال معلومات لازمة كمتوسط الراتب الإجمالي الشهري لأفضل خمس سنوات عمل، والحالة العائلية وتأكيد عدد سنوات العمل الكاملة.

ويمكن للمواطنين، حسب السيد طافر، تتبع الشكاوى، بعدما وضع الصندوق الوطني للتقاعد خدمة لزبائنه تتمثل في إرسال شكوى أو عريضة، حيث يمكن الدخول إلى فضاء التقاعد أو عبر التطبيق الإلكتروني “تقاعدي”، وتسمح هذه الخدمة للمتقاعد بالتواصل الآني مع خلية الإصغاء الاجتماعي على مستوى الوكالة المحلية التابع لها لإرسال عريضة ومتابعة الرد عليها.

ويمكن عبر التطبيق معرفة مواقع الوكالات المحلية، ومعلومات الاتصال بكل وكالة، وكذا مراكز الاستقبال والتوجيه التابعة لها، حيث عند اختيار وكالة من الوكالات، يتحصل المستخدم على جميع مراكز الاستقبال والتوجيه التابعة لها مرفقة بمواقعها ومعلومات الاتصال المتوفرة ومسارات الوصول إليها عبر خرائط تحديد المواقع.

وحسب ما كشفه محمد الصادق طافر، فإن الصندوق يعمل على تعزيز إستراتيجية القرب من المواطن بصفة عامة، وليس فقط المتقاعدين، وذلك من خلال توفير خدمات إلكترونية عصرية تمكّنه من قضاء احتياجاته عن بعد من جهة، وتفادي عناء التنقل إلى الوكالات المحلية من جهة أخرى، فمن بين الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن، تطبيق “طلب التقاعد عن بعد” الموجه أساسا لأصحاب العمل والمراسلين.

وتجدر الإشارة إلى أن الباقة المتكاملة من الخدمات الرقمية، تتمثل في حساب المنحة، ومتابعة الملف، وطلب التقاعد عن بعد وشهادة الدخل والتعرف وتتبع الشكاوى وخدمة مركز الاتصال والمساعدة الاجتماعية، وحجز موعد على مستوى الوكالة، وتطبيق لمعرفة الزيادات السنوية والإجابة على مختلف أسئلة وانشغالات المتقاعدين.