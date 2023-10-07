14 خطا حضريا وشبه حضري بين بلديات العاصمة قريبا

تمديد خطوط الميترو والترامواي للتخلص من الاختناق المروري

كشف والي العاصمة، خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي، السبت، عن دخول 14 خطا جديدا للنقل الحضري وشبه الحضري بين بلديات العاصمة حيز الاستغلال بواسطة سيارات الأجرة والمحطات البرية، وكذا أنشطة عمليات المراقبة التقنية للسيارات، المراقبة وتفتيش نشاط النقل، إلى جانب برنامج تعليم السياقة.

وتم التطرق، خلال الاجتماع، إلى مشاريع تخص عملية تمديد خطوط ميترو الجزائر، والترامواي، بالإضافة إلى النقل عبر المصاعد الهوائية “تيليفيريك”، خطوط السكة الحديدية، ونقل الأشخاص، البضائع والسلع، المحطة متعدّدة الخدمات ببئر مراد رايس، والمحطة المركزية بكوريفة، ومعطيات عن النقل البحري والنقل الجوي.

ووجّهت تعليمات لإعادة توزيع الإمكانيات المتوفرة من الحافلات من أجل تغطية خطوط النقل التي تسجّل عجزا على مستوى بلديات العاصمة، ومراقبة المركبات ذات الوزن الثقيل التي تتسبّب في اهتراء الطرقات، وكذا التركيز على مهام مراقبة نظافة الحافلات واحترام السائقين لشروط المهنة، وضرورة الإسراع في استكمال كافة دراسات الجدوى المتعلقة بتمديد خطوط الترامواي، وتنظيم اجتماعات تقنية مع مؤسسات الإنجاز من طرف الولاة المنتدبين لضمان الرفع الفوري للورشات بعد انتهاء الأشغال بها، لما تسبّبه من اختناق مروري.

كما أمر الوالي بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل صيانة المصاعد الهوائية المعطّلة، ووضعها حيز الخدمة وتنظيم لجان فرعية خاصة بحركة المرور بالتنسيق مع المصالح المختصة، من أجل اقتراح حلول لتخفيف الضغط الذي تعرفه طرقات العاصمة، واستكمال تدابير تنصيب نماذج للنظام الذكي ثلاثي الألوان لإدارة التقاطعات باستخدام إشارات المرور، وتعميمها فيما بعد.

وشدّد والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، خلال زيارة ميدانية لتفقد أشغال إنجاز القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال كما أعطى أوامر لتسليم المشروع في آجاله المحدّدة.

وحسب بيان صدر، السبت، عن مصالح ولاية الجزائر، فإن الأشغال بالقطب الجامعي لا تزال متواصلة إذ بلغت حاليا 92 بالمائة، والذي سيوفر 20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير، كما سيضم مختلف التخصصات والكليات، حيث تم الانتهاء من إنجاز 4 كليات تتمثل في كل من “المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، المدرسة الوطنية العليا لعلوم النانو وتكنولوجيات النانو، المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي”.

ويضيف البيان أن الأشغال انتهت بعديد المرافق والهياكل أبرزها إدارة القطب الجامعي، المدرج، المكتبة الأساسية والإقامة الجامعية التي تسع لـ 11 ألف سرير، بالمقابل تتواصل الأشغال لإنجاز المرافق والهياكل الأخرى، ويتعلق الأمر بكلية تضم 4000 مقعدا بيداغوجيا، والذي تصل به الأشغال إلى 75بالمائة، مخابر الأبحاث بنسبة 80 بالمائة، القرية الجامعية بنسبة 75 بالمائة، إضافة إلى التهيئة الخارجية التي يتم بها وضع الرتوشات الأخيرة بنسبة وصلت إلى 95 بالمائة.