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الجزائر
إلى غاية مساء الثلاثاء 11 جوان

14 راغبا في الترشّح للانتخابات الرئاسية

الشروق أونلاين
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14 راغبا في الترشّح للانتخابات الرئاسية
أرشيف
محمد شرفي

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الأربعاء ببومرداس، عن تسجيل 14 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم.

وقال شرفي في تصريح صحفي إن “14 راغبا في الترشّح تقدموا إلى الهيئة، وسحبوا مجموع مليون نسخة من استمارات التوقيعات، إلى غاية الـ18:00 مساء من يوم الثلاثاء”.

وفي 21 مارس الماضي، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. وقد حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024.

وينصّ قانون الانتخابات في الجزائر، على إجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 30 يوما قبل انقضاء عهدة الرئيس الحالي، المحدّدة بـ5 سنوات.

وقد نُصّب الرئيس الحالي في 19 ديسمبر 2019، بعد انتخابه بأغلبية الأصوات، في رئاسيات 12 ديسمبر من السنة ذاتها.

لكن المادة الـ91 من الدستور، تنصّ على أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

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