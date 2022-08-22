14 شخصا مشتبها في تورطهم في الحرائق أمام القضاء

بينهم قصر وشيوخ

ارتفع عدد الأشخاص المشتبه فيهم في إضرام النيران، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اندلاع الحرائق في شتى ربوع البلاد إلى 14 شخصا من مختلف ولايات الوطن، من بينهم قصر وشيوخ، فيما تم تحديد هوية 35 جثة متفحمة من بين 36 جثة.

وفي التفاصيل كشفت مصادر “الشروق”، أن مصالح الدرك الوطني أوقفت 4 مشتبه فيهم بولاية الطارف، و4 في باتنة و2 في ولاية قسنيطة، وواحد في كل من تلمسان وجيجل، إذ تم تقديم 12 منهم أمام الجهات القضائية المختصة، فيما لايزال اثنان منهم قيد التحقيق.

وإلى ذلك، فإن تحقيقات مصالح الدرك الوطني مازالت متواصلة لتحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء نشوب الحرائق التي اندلعت في مختلف غابات ولايات شرق البلاد على غرار الطارف، سوق أهراس، سكيكدة، بجاية، سطيف، جيجل، عنابة، من خلال مواصلة فرق الشرطة العلمية التابعة للمعهد الوطني جمع الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني في رفع العينات من مسرح الحرائق، بعد أن حددت هوية جثث متفحمة لـ35 شخصا، فيما تعذر على المختصين التعرف على هوية جثة شخص واحد فقط.

ويواجه المشتبه فيهم في إشعال الحرائق في العديد من الغابات في حالة ثبوت الأفعال الإجرامية عليهم بالأدلة والقرائن تهما ثقيلة تتعلق بالقيام بأفعال تخريبية والمساس بأمن الدولة وبث الرعب في أوساط السكان في جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص، كما وجهت لهم جناية الحرق العمدي للموروث الغابي وجناية الاعتداء على المحيط بإدخال وإلقاء مادة من شأنها جعل صحة الإنسان، الحيوان، البيئة والطبيعة معرضة للخطر.

ومن جهتها فإن وزير العدل حافظ الأختام، أمر نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين مشتبه في تورطهم في حرائق الغابات مست ولايات شرقية وذلك للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا، مع تحديد الفاعلين عند الاقتضاء، قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية.

وفي هذا السياق، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير بجيجل الاثنين بإيداع شخص الحبس المؤقت، بتهمة إضرام النار بإحدى غابات الولاية.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات لاسيما الحريق الذي اندلع بغابة مشتة “لجيزة” ببلدية جيملة، أفضت إلى توقيف المتهم “ع.ر” وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير”.

وأضاف البيان “المتهم تم توقيفه عن جناية وضع النار عمدا طبقا للمواد 396 و396 مكرر من قانون العقوبات، ليصدر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، بعد سماع المتهم عند الحضور الأول أمرا بإيداعه الحبس المؤقت”.

تقديم مشتبه فيهما في حرق غابات الطارف أمام العدالة

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية زريزر بولاية الطارف من توقيف شخصين مشتبه فيهما في الحرق العمدي لغابة “الموتقاس” بذات الجماعة المحلية، حسب ما جاء أمس الاثنين، في بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وأوضح البيان أن الشخصين اللذين يبلغان من العمر 40 و70 سنة ينحدران من ولاية الطارف.

وورد في ذات الوثيقة أنه بعد اندلاع حريق بالغابة المذكورة تم تطبيق المخطط الأمني لقائد مجموعة الدرك الوطني في الأزمات وبفضل يقظة أفراد الدورية التابعة لفرقة زريزر لذات السك الأمني وفي ظرف “قياسي” تم توقيف المشتبه فيهما على بعد 1,5 كلم من مكان نشوب الحريق، كان بحوزتهما قفازات بلاستيكية وهاتف نقال ذو شريحتين ومبلغ مالي يقدر بـ3 آلاف دج. وحسب ذات البيان وبعد التعمق في التحقيق من طرف فرقة الأبحاث وفور الانتهاء منه تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة ليتم إيداع الأول الحبس المؤقت، أما الثاني ونظرا لظروفه الصحية والنفسية فقد تم طلب إخضاعه للخبرة العقلية عليه قبل إصدار القرار القضائي.