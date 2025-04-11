14 طالبا جزائريا في نهائيات مسابقة “هواوي” بالصين

سيتنافسون على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع فرق من أنحاء العالم

فاز 14 طالبا جزائريا في التصفيات الإقليمية لمسابقة “هواوي” لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليتأهلوا إلى النهائيات التي ستقام شهر ماي المقبل في الصين.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هؤلاء الطلبة الذين سيتنافسون مع فرق من مختلف أنحاء العالم، تأهلوا بعد سلسلة من الاختبارات التي جرت عن بعد، في فئات “الابتكار”، ”الشبكات”، “الحوسبة” و”السحابة”، وذلك بعد تقديم “أداء متميز” في التصفيات.

وفي السياق، أشار البيان إلى “أكثر من 2500 طالب جزائري” شاركوا في المسابقة الوطنية هذا العام، ما يعكس “مدى اهتمام الشباب الجزائري بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطموحهم في تطوير مهاراتهم في هذه المجالات المتقدمة”.

كما ذكر بأن النسخة السابقة للبطولة التي احتضنتها الصين، كانت قد شهدت فوز الفرق الجزائرية بالجائزة العالمية في فئات “السحابة” و”الشبكات”.

وتؤكد “هواوي الجزائر” مواصلة جهودها في دعم الشباب الجزائري، من خلال “توفير فرص تدريب أكاديمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر برامج مثل أكاديمية “هواوي” لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي استفاد منها آلاف الطلاب في مختلف الجامعات الجزائرية”.

ومن خلال هذه المبادرات، تساهم شركة “هواوي” في “تعزيز التعاون مع الجامعات الجزائرية وتوفير برامج تعليمية متقدمة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة”، بحيث “يواصل الطلبة الجزائريون تمثيل وطنهم في المسابقات العالمية وتوسيع مشاركتهم في التحوّل الرقمي المستمر”.