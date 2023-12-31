14 علاجا منزليا قديما فعالا.. تعرّف عليه

كشفت مئات الدراسات في السنوات الماضية عن علاجات منزلية قديمة فعالة، بإمكانها أن تخفف من الآلاموالحروق والاعراض الصحية العابرة.

ومن بين هذه العلاجات:

اللبن للبقع

أظهرت إحدى الدراسات أن اللبن يخفف البقع العمرية بشكل أكثر فعالية من حمض اللاكتيك وحده.

ضعي اللبن على البقع باستخدام كرة قطنية، ثم اشطفيه بالماء بعد 20 دقيقة.

الفازلين للبثور

يمكن تنظيف البثور بالماء والصابون، ولتقليل الاحتكاك على المنطقة الملتهبة، ضعي الفازلين عليها مع تغطيتها بالضمادة.

دقيق الشوفان للدغات الحشرات

تُصنع عجينة عن طريق خلط أجزاء متساوية من دقيق الشوفان والماء،ثم تُوضع على مكان اللدغة لمدة 10 دقائق ثم تشطف.

الصبار للحروق

أظهرت إحدى الدراسات أن الصبار أكثر فعالية من العلاجات الأخرى للحروق من الدرجة الثانية.

يتم العلاج عن طريق فتح ورقة الصبار وتطبيق السائل مباشرة على المنطقة المصابة.

الخيار لإجهاد العين

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي أظهرت الدراسات أنها تساعد على تقليل التورم وتخفيف الألم.

ضعي شرائح الخيار على العينين وهما مغلقتان واستبدليالشرائح بأخرى أكثر برودة كل دقيقتين أو ثلاث دقائق، لمدة تصل إلى 15 دقيقة إجمالا.

السكر للفواق

تقول الطبيبة الأمريكية كلير مارتن، إن تناول بلورات السكر يجبرك على البلع بقوة أكبر من المعتاد، وهذا يعيد ضبط الحجاب الحاجز(الفواق) لوقف التشنجات.

زيت الثوم لآلام الأذن

يتم تدفئة بعض الثوم في الزيت حتى يصبح أكثر دفئا من درجة حرارة الجسم، وتوضع قطعة صغيرة من كرة القطن في الأذن للاحتفاظ بالزيت للتخلص من الألم، وفقا لموقع homegrownselfreliance.

مستخلص الخرشوف لحرقة المعدة

تحفز المركبات الموجودة في أوراق الخرشوف والتي تسمى أحماض الكافيويلكينيك إطلاق الصفراء من المرارة وتخفيف حرقة المعدة.

الكرز لمرض النقرس

أثبتت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا حوالي 20 حبة كرز يوميا أقل عرضة للإصابة بنوبات النقرس لأنه يحتوي على مركبات تساعد على تحييد حمض اليوريك.

زيت النعناع للصداع

يعمل زيت النعناع العطري على تبريد الجلد، مما يخدر آلام صداع التوتر كما يفعل عقار الاسيتامينوفين.

الشاي الأخضر لآلام المفاصل

مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي الأخضر، تخفف من آلام المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وفقا لدراسة نشرت في التهاب المفاصل والروماتيزم، يقترح الباحثون شرب كوبين أو ثلاثة أكواب يوميا لجني الفوائد.

عصير الليمون لحصى الكلى

يقول الباحثون إن شرب ما لا يقل عن 20 غرام من عصير الليمون يوميا يمكن أن يمنع الحصوات.

فحمض الستريك يمكن أن يمنع تبلور الكالسيوم والأكسالات التي تشكل هذه الحصوات.

زيت الزيتون لتشقق الشفاه

عندما تعانين من تشقق الشفاه، قومي بتغطيتها بزيت الزيتون، وهو مادة تشحيم طبيعية تساعد على تنعيم وترطيب الشفاه بشكل جيد.

زيت الكافور لالتهاب الجيوب الأنفية

تُعالج الجيوب الأنفية المحتقنة بالبخار،وإضافة بضع قطرات من زيت الكافور إلى وعاء من الماء، ثم يتم غليه، ثم يُرفع القدر عن النار ويتم تعريض الوجه المغطى بالبخار، بحسب موقع readersdigest.