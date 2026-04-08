14 علامة تدل على أنك تتمتع بصحة جيدة

يمكن الاستدلال على الصحة الجيدة من خلال العديد من العلامات الجسدية والنفسية والعاطفية، بما في ذلك استقرار معدل ضربات القلب، وصحة الشعر والأظافر.

ووفقا لدراسة حديثة، فإن الصحة الجيدة لا تعني فقط غياب المرض، بل تشمل توازنا جسديا (نشاط، تغذية، نوم)، استقرارا نفسيا، علاقات اجتماعية جيدة، بحسب موقع uomus.

ماهي الصحة الجيدة؟

تُعرّف منظمة الصحة العالمية الصحة على النحو التالي: “الصحة هي حالة كاملة من السلامة النفسية والبدنية والاجتماعية، ولا تقتصر على مجرد غياب المرض أو العجز”.

وتتجلى هذه السلامة في مؤشرات شاملة، داخلية وخارجية، تُتيح لنا تقييمها. نستيقظ كل صباح كالمعتاد، نشرب القهوة، ونتوجه إلى أعمالنا. لا نشعر بأي ألم في أي جزء من أجسامنا، ولكن كيف لنا أن نعرف أننا نتمتع بصحة جيدة؟

بعبارة أخرى، هل هناك مؤشرات ومقاييس تُساعدنا على معرفة حالتنا الصحية؟ الإجابة هي: نعم بكل تأكيد، وعلينا مراقبة هذه المؤشرات والعلامات والانتباه إليها باستمرار، وفقا لموقع livepositively.

المؤشرات الجسدية

معدل ضربات القلب أثناء الراحة

يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة لدى البالغين بين 60 و100 نبضة في الدقيقة. قد يكون لدى الرياضيين معدل ضربات قلب أقل أثناء الراحة، مما يدل على لياقة قلبية وعائية جيدة.

صحة الجلد والشفاه

يشير الجلد والشفاه الناعمة والرطبة وغير المتشققة أو الجافة إلى ترطيب وتغذية جيدين.

صحة الشعر والأظافر

يُعد الشعر الكثيف والأظافر القوية سريعة النمو من علامات الصحة الجيدة. قد يشير الشعر والأظافر الهشة أو الرقيقة إلى نقص في العناصر الغذائية.

لا تُصاب بالصداع كثيرا، ولا يدوم طويلا.

نصاب كلنا بالصداع، إنه نتيجة للتوتر أو شد العضلات، وهو أمر طبيعي في الشخص السليم، يزول مع الوقت ولا يستمر طويلا.

دورة دموية جيدة

مع الدورة الدموية الجيدة، قد تشعر أحيانا بتنميل في ذراعك أو ساقك، وهو شعور يزول سريعا، قد يحدث هذا عند الجلوس أو الاستلقاء في وضعية غير مريحة.

أما إذا استمر التنميل أو الخدر أو الضعف، فقد يشير ذلك إلى انضغاط عصب، لا ينبغي تجاهل الأعراض المطولة.

رائحة الأنفاس المنعشة

رائحة أنفاسك مؤشر هام على صحتك العامة، إذ أن جزءً كبيرا من وظائف جهاز المناعة لديك يحدث في الأمعاء. نَفَسُك المُنعش دليل جيد على صحة أمعائك.

على سبيل المثال، قد تكون رائحة الفم الفاكهية القوية مؤشرا على مرض السكري، ورائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بارتجاع المريء، ورائحة السمك قد تعني الفشل الكلوي، وحموضة الفم قد تكون علامة على انقطاع النفس النومي، حسب موقع thehealthy.

علامات أخرى

مقاومة الأمراض

يُعدّ الجهاز المناعي القوي الذي يسمح بالتعافي السريع من الأمراض مؤشرا جيدا على الصحة.

وزن ثابت

يُعد الحفاظ على وزن ثابت مع مرور الوقت مؤشرا رئيسيا على الصحة الجيدة. فالتقلبات في الوزن، سواءً كانت فقدانا سريعا أو زيادة، قد تشير إلى مشاكل صحية كامنة مثل اضطرابات التمثيل الغذائي أو الإجهاد النفسي.

اللسان الوردي

يشير اللسان الوردي، غير المنتفخ والخالي من تقرحات الفم، إلى صحة جيدة بشكل عام. أما إذا كان اللسان أبيض اللون ويبدو منتفخا، فمن الأفضل مراجعة الطبيب، خاصة إذا كان مصحوبا برائحة فم كريهة أو جفاف في الفم.

التئام سريع

إذا التئمت الجروح والكدمات بسرعة، فهذا دليل على قوة جهاز المناعة، وأن الجسم يُرمم نفسه بفعالية.

أما التئام الجروح ببطء فقد يكون علامة على نقص التغذية، أو ضعف الدورة الدموية، أو مشاكل في جهاز المناعة، وفق موقع fakazanews.

المؤشرات النفسية والعاطفية

النوم المريح

يُعدّ النوم المنتظم والمريح أمرا بالغ الأهمية للصحة العامة. ينبغي على البالغين السعي للحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

مستويات الطاقة

الشعور بالنشاط والاستعداد لمواجهة اليوم علامة على الصحة الجيدة. قد يشير التعب المستمر إلى وجود مشاكل صحية كامنة.

الرفاهية العاطفية

غالبا ما يكون الأفراد الأصحاء قادرين على إدراك احتياجاتهم العاطفية والتعبير عنها، والحفاظ على علاقات جيدة، ووضع حدود صحية.

النظرة إيجابية للحياة

النظرة الإيجابية للحياة عنصر أساسي في الصحة النفسية الجيدة. إذا كنت قادرا على إدارة التوتر بفعالية، والحفاظ على علاقات صحية، والشعور بالرضا والاكتفاء، فهذه علامة رائعة على تمتعك بصحة عامة جيدة، وفق موقع nextfitlife.