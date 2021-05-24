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14 قتيلا بينهم 5 اسرائليين في حادث سقوط عربة تليفيريك بايطاليا

الشروق أونلاين
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14 قتيلا بينهم 5 اسرائليين في حادث سقوط عربة تليفيريك بايطاليا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط “التلفريك” على جبل قرب بحيرة ماجوري شمالي إيطاليا إلى 14 شخصا، بينهم 5 إسرائيليين بعد وفاة طفل في المستشفى متأثرا بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية، الاثنين، عن مصدر في المستشفى : “توفي 13 شخصًا على الفور، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر عامين، وتوفي طفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات وبقي طفل واحد على قيد الحياة يبلغ من العمر خمس سنوات وهو في حالة حرجة”.

ووقع الحادث، الأحد، في عربة “تلفريك” تربط قرية ستريسا على ضفاف بحيرة ماجوري وجبل مونتيرون بارتفاع 1500 متر تقريبا، وحدث الانهيار قبل 300 متر من قمة الجبل في آخر نقطة للمسار.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الحادث بأنه “حادث مأساوي” وقال إنه يتلقى تحديثات من المسؤولين المحليين والوطنيين.

وقال في بيان “أعبر عن تعازي الحكومة بأسرها لأسر الضحايا، مع مراعاة خاصة للأطفال المصابين بجروح خطيرة وعائلاتهم”.

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