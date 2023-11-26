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الجزائر

14 مصابا في حريق بناية سكنية بالمدية

الشروق أونلاين
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14 مصابا في حريق بناية سكنية بالمدية
الحماية المدنية
أفادت مصالح الحماية المدنية في بيان أنها تمكنت من إخماد حريق بناية سكنية بولاية المدية صبيحة اليوم الأحد الحريق تسبب في 14 إصابة.

أفادت مصالح الحماية المدنية في بيان أنها تمكنت من إخماد حريق بناية سكنية بولاية المدية، وهذا صبيحة اليوم الأحد 26 نوفمبر، الحريق تسبب في 14 إصابة حسب ذات المصدر.

الحماية المدنية قالت أن مصالحها تدخلت على الساعة العشرة صباحا وعشرين دقيقة، من اجل إخماد حريق نشب في شقة بحي ثنية الحجر بلدية و دائرة المدنية، وأفادت أن الحريق خلّف إصابة 14 شخص (02 حروق، 09 ضيق في التنفس و 02 في حالة صدمة).

وقد تم اسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم الى المستشفى المحلي. الحماية المدنية قالت في بيانها أن التدخل السريع و الفعال سمح بإخماد الحريق ومنع إنتشاره الى باقي العمارة.

ولم تشر الحماية المدنية في بيانها إلى أسباب الحريق.

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