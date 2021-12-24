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وزير العمل والتشغيل يؤكد:

143 ألف منصب شغل في 2021.. لا تقاعد نسبيا للعمال المعاقين

ك / ل
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143 ألف منصب شغل في 2021.. لا تقاعد نسبيا للعمال المعاقين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن وضع قانون خاص بالتقاعد النسبي لفئة العمال المعاقين غير ممكن حاليا.

وأوضح شرفة، الخميس، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أنه من غير الممكن حاليا وضع قانون خاص حول التقاعد النسبي لهذه الشريحة.

كما تحدث شرفة عن التشغيل وكشف أنه تم إلى غاية أكتوبر 2021، فتح أزيد من 143 ألف منصب شغل منها 69 ألف مخصصة لخريجي الجامعات.

كما أوضح الوزير أنه تم إنشاء 3881 مؤسسة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة لاكناك، منها 1207 مؤسسة لخرجي الجامعات.

وقال الوزير إنه تم استحداث آلية لإنشاء وتنظيم وتسيير اللجنة الوطنية لترقية التسيير تتشكل من ممثلين عن قطاعات الداخلية الطاقة والمناجم، الفلاحة، الصناعة، التعليم العالي، التكوين المهني، الموارد المائية والصيد البحري والشباب والرياضة والديوان الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتشغيل والمفتشية العامة للعمل.

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