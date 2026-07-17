147 حريقًا خلال 24 ساعة.. إجلاء 285 عائلة واستمرار عمليات الإخماد بـ19 بؤرة

سجلت مصالح الحماية المدنية اندلاع 147 حريقًا مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وبساتين النخيل عبر عدة ولايات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تتواصل عمليات إخماد 19 حريقًا، مع إجلاء 285 عائلة كإجراء احترازي في عدد من المناطق المتضررة.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان، أن فرق التدخل تمكنت من الإخماد النهائي لـ108 حرائق، بينما وضعت 20 حريقًا آخر تحت الحراسة والمراقبة المستمرة لمنع تجدد النيران، في حين تتواصل جهود الإطفاء للسيطرة على 19 حريقًا لا تزال مشتعلة.

وفي ولاية بجاية، تتواصل عمليات الإخماد ببلديات شميني وأكفادو وأوزلاقن، بدعم جوي وبري، مع إبعاد 10 عائلات، تضم نحو 40 شخصًا، كإجراء احترازي.

أما في ولاية البليدة، فتتواصل عمليات التدخل ببلديات بوعينان وحمام ملوان وأولاد يعيش، بمساندة طائرات الإطفاء ورتلي الشلف والمدية، حيث تم إجلاء 200 عائلة، أي ما يقارب ألف شخص، حفاظًا على سلامتهم.

وفي ولاية البويرة، تستمر عمليات الإخماد ببلدية معلة بدعم جوي وبري، مع إبعاد 39 عائلة وتحويل 19 شخصًا إلى المستشفى، بينهم أربعة مصابين بحروق خفيفة، و13 يعانون من ضيق في التنفس، إضافة إلى شخص أصيب بكسور.

وفي ولاية سوق أهراس، لا تزال فرق التدخل تواصل جهودها ببلدية أولاد مومن، بعدما خلفت الحرائق احتراقًا كليًا لـ12 منزلًا أرضيًا ونفوق 50 رأسًا من الماعز، إلى جانب إجلاء أربع عائلات تضررت مساكنها.

كما تتواصل عمليات الإخماد بكثافة في ولايات تلمسان، ببلدية بني صميل، وسعيدة ببلديتي أولاد إبراهيم ومولاي العربي، وسكيكدة ببلديات الشرائع وتمالوس وأم الطوب، حيث تم إبعاد 20 عائلة، إضافة إلى ولاية عنابة ببلدية سرايدي، وولاية المدية ببلديتي واد حربيل والميهوب، وولاية بومرداس ببلديتي الناصرية وشعبة العامر، مع إجلاء 12 عائلة.

وأكدت الحماية المدنية أن عدة بؤر تم إخمادها لا تزال تخضع للمراقبة المستمرة لمنع عودة اشتعال النيران، وذلك في ولايات بجاية، وتلمسان، وتيزي وزو، والمدية، ومعسكر، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وسكيكدة، والبليدة، والبويرة.