15 ألف سيارة “فيات” منتظرة إلى منتصف جويلية عبر جن جن

وكلاء تواصلوا مع مؤسسة الميناء لترتيب عمليات استيراد

أفادت مصادر على صلة بملف استيراد السيارات الجديدة لـ”الشروق”، بأن المؤسسة المينائية جن جن، تلقت اتصالات من علامات سيارات، لترتيب عمليات استيراد المركبات الجديدة عبر هذه المنشأة.

وحسب مصادرنا، فإنّ العلامات تنتمي لمجمع “ستيلانتيس” مالك علامة “فيات”، فضلا عن جاك الصينية، التي تحصلت على ترخيص السلطات لمزاولة نشاط الوكيل، ما يؤكد أن عمليات استيراد وشيكة للسيارات الجديدة منتظرة في الأسابيع القادمة.

ووفق مصادرنا، فإن هذه الرغبة في استيراد المركبات الجديدة عبر ميناء جن جن تعود لقدرات الاستقبال والتفريغ التي تصل إلى 6 آلاف مركبة دفعة واحدة، وتوفره على مساحة شاسعة لركن المركبات محاذية للرصيف المخصص للعملية.

وفي سياق متصل، تجري مؤسسة ميناء جن جن استعدادات لاستقبال 6 آلاف سيارة من العلامة الإيطالية “فيات” من الآن إلى غاية منتصف جويلية المقبل.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأن وتيرة الاستيراد سجلت نسقا تصاعديا في الفترة الأخيرة وسيتواصل في الأسابيع المقبلة، ما سيتيح استقبال أكثر من 6 آلاف سيارة من مختلف طرازات شركة “فيات” بحلول 15 جويلية المقبل، عبر المؤسسة المينائية، قادمة من موانئ إيطالية وفرنسية.

ووفق المصدر ذاته، فإن مؤسسة ميناء جن استقبلت لحد الآن نحو 7 آلاف مركبة من علامة فيات الإيطالية من مختلف الطرازات منذ أول عملية سجلت في مطلع شهر ماي الماضي، أي في ظرف أقل من شهرين كانت الحصيلة 7 آلاف مركبة.

وبحلول منتصف جويلية المقبل، سيفوق عدد المركبات التي تم استيرادها عبر هذه المنشأة 13 ألف مركبة، ويرجح أن يصل إلى 15 ألفا خصوصا في ظل توفر مساحات واسعة لركن السيارات داخل المؤسسة المينائية، وفق مصدرنا.

وشدد نفس المصدر على أن وتيرة الاستيراد ستستمر على هذا المنوال في قادم الأسابيع والأشهر، وعموما سترسو باخرة بميناء جن حن كل 3 أو 4 أيام، ما سيسهم في ارتفاع المعروض من المركبات الجديدة.