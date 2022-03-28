15 ألف طن من البطاطا لكسر الأسعار عبر 13 ولاية

كشف المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، كمال بن ضيف، عن إدراج 13 ولاية جديدة ضمن برنامج تفريغ 15 ألف طن من البطاطا بهدف كسر الأسعار.

وأوضح بن ضيف، الاثنين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه يتم حاليا توزيع هذه الكميات عبر 38 نقطة بيع مباشرة، منها 7 في العاصمة، مع ترقب إضافة نقاط بيع جديدة خلال شهر رمضان.

وأضاف بن ضيف أن “العملية تسير بوتيرة جيدة حتى الآن, حيث ساهمت في تخفيض أسعار البطاطا إلى ما دون 100 دج /كغ”.

وحسب بن ضيف فإن أسعار البطاطا “ستعرف تحسنا أكبر”, لاسيما بعد دخول منتوج البطاطا الأولية مرحلة الجني منذ 24 مارس الجاري عبر 14 ولاية منتجة.

كما أكد بن ضيف أنه يرتقب أن تغطي ولايات أخرى الطلب في السوق من مادة البطاطا الموسمية بداية من 1 أبريل المقبل, وهو ما يتزامن مع بداية شهر رمضان, مما سينعكس على الأسواق بالوفرة والنوعية و بأسعار في المتناول.

وبخصوص المنتجات الأخرى, أفاد بن ضيف أن الديوان شرع, من خلال المتعاملين المتعاقدين معه, في تفريغ 5500 طن من الثوم الجاف و450 طن من البصل الجاف, منذ 25 ديسمبر, مما سمح بتغطية فترة الفراغ الممتدة إلى غاية 25 مارس.

ويتم إخراج كميات الثوم الجاف بسعر يقدر ب 500 دج للكلغ الواحد من طرف فلاحين ومخزنين متعاقدين مع الديوان.وتم تخصيص كميات كبيرة أخرى من الثوم والبصل لإخراجها خلال شهر رمضان بالموازاة مع الشروع خلال الأيام الماضية في جني الثوم الأخضر بولايات الجنوب, يؤكد نفس المسؤول.

كما سيكون الديوان حاضرا للمشاركة في تموين أسواق الرحمة بالمواد الغذائية اللازمة خلال رمضان.وتم في هذا الإطار التنسيق مع قطاعات وزارية أخرى لتنظيم هذه الأسواق.

وأشار المسؤول إلى أن قطاع الفلاحة وضع بالتنسيق مع الدواوين والمجمعات التابعة له ( الديوان المهني للخصر واللحوم “أونيلاف”, الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن”أوناب”, المجمع العمومي للحليب “جيبلي” و المصنع الوطني للحليب ومشتقاته” لونالي”, الشركة الجزائرية للحوم الحمراء”ألفيار” والديوان المهني للحبوب) نقاط بيع تستهدف إيصال المواد الفلاحية للمواطن ب”أسعار معقولة”.

بسعر 60 دينارا.. ضخ 15 ألف طن من البطاطا في الأسواق

ويوم 14 مارس 2022، شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، الاثنين، في أول عملية تموين للأسواق بـ 15 ألف طن من البطاطا بسعر 60 دج للكلغ لتغطية إحتياجات السوق وضبط الأسعار.

وأوضح بيان للديوان أن عملية تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية ستشهد تموين 38 نقطة بيع مباشرة موزعة على 24 ولاية عبر الوطن، منها 7 نقاط بيع بالعاصمة، كما ستشمل ولايات عين الدفلى، تيبازة، المدية، تيزي وزو، وهران، تيارت، تلمسان، بجاية، غليزان، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، معسكر، البليدة، قسنطينة، عنابة، قالمة، خنشلة، الطارف، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف، البويرة والشلف.

وأضاف البيان أن هذه العملية التي تتم بالتنسيق مع متعاملين مخزنين منخرطين في نظام “سيربالاك”، سيتم من خلالها توجيه مخزونات البطاطا مباشرة إلى المستهلك بسعر 60 دينار للكلغ.

وأكد البيان أن الخطوة في إطار مواصلة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، عملية ضبط تموين السوق بمادة البطاطا واسعة الاستهلاك وإحداث التوازن في فترة الفراغ، وذلك الى غاية قرب موعد جني محاصيل البطاطا الأولية شهر أفريل المقبل في الولايات الساحلية على غرار مستغانم، تلمسان، سكيكدة وبومرداس.

عملية استعجالية لاستيراد 30 ألف طن من البطاطا قبل حلول شهر رمضان

ويوم 13 مارس 2022، كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة عن اللجوء إلى عمليات استثنائية لاستيراد 30 ألف طن من البطاطا من أصل 100 ألف طن بغية ضبط أسعار هذه المادة، قبل حلول شهر رمضان.

وفي تصريحات للإذاعة الوطنية ، الأحد، أكد مقراني أنه “تم الاتفاق على استيراد 100 ألف طن من مادة البطاطا، ولكن هناك عملية استعجالية استثنائية لدخول 30 ألف طن منها كمرحلة أولى خلال الأيام القليلة القادمة بالنظر إلى قرب شهر رمضان”.

وأضاف مقراني أنه سيتم “استيراد 3 ألاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة لتدعيم عمليات تمويل السوق خلال الشهر الفضيل إضافة الى البرنامج الذي سطر توفير حوالي 54500 ألف طن من اللحوم الحمراء على المستوى الوطني.

أما بالنسبة للحوم البيضاء فسيتم ضخ تقريبا 47 ألف طن إضافة إلى 37 ألف طن سيطرحها القطاع الخاص في الأسواق.

ويرتقب أن يقف مجلس الوزراءالذي ينعقد الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند مدى وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات انتاج المواد الفلاحية الأساسية أياما قبل الشهر الفضيل.