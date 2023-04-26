15 ألف موقع أثري في الجزائر على منصة رقمية

كشف مدير الحماية القانونية للتراث بوزارة الثقافة عمار نوارة، يوم الأربعاء، أنه يتم العمل لإنجاز نظام معلومات جغرافي مرقمن لأكثر من 15 ألف موقع أثري تملكها الجزائر ووضعه تحت تصرف الباحثين.

وأكد نوارة عند نزوله ضيفا بالإذاعة الجزائرية أن “الجزائر تمتلك تجربة كبيرة في مجال تصنيف التراث المادي واللامادي لدى اليونيسكو ما يؤهلها لتكوين عدد من الخبراء الأفارقة فضلاً عن دورها الهام في استراد التراث الثقافي المنهوب”.

وأضاف ذات المتحدث، أن قطاع الثقافة يسهر على تكوين 80 عنصراً من مختلف الأسلاك الأمنية في مجال حماية الممتلكات الثقافية بدايةً من الـ 7 ماي إلى غاية الـ 17 من نفس الشهر للموسم الجاري.

وكشف عمارة نوارة أن الجزائر تملك أكثر من 15 ألف موقع أثرى، وهناك نظام معلومات جغرافي تسهر على تجسيده وزارة الثقافة في مجال رقمنه التراث الثقافي الذي سيكون تحت تصرف الباحثين.

تحتل الجزائر المراتب الأولى في مجال تصنيف التراث اللامادي، حيث صرح ذات المسؤول قائلا: “لدينا 10 عناصر مدرجة في قائمة اليونيسكو”.