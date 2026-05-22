15 جريحا في حادث انقلاب حافلة وسقوطها بوادي بتبسة

أصيب 15 شخصا بجروح متفاوتة في حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في وادٍ جاف بولاية تبسة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، الجمعة، أن أعوانها تدخلوا على  الساعة 11:20 إثر حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في وادٍ جاف على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بالمكان المسمى “العماشة” ببلدية الحمامات، دائرة بئر مقدم بولاية تبسة.

الحافلة من نوع “كواستر” كانت تعمل على خط الشريعة – تبسة، حيث أدى الحادث إلى إصابة 15 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة، تم التكفل بهم ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج.

