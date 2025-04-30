15 سنة حبسا نافذة ضدّ متّهم بالمضاربة غير المشروعة في البنّ بالجلفة

أصدرت محكمة الجلفة يوم الأربعاء، حكما بعقوبة 15 سنة حبسا نافذة مع غرامة مالية، ضدّ متّهم بالمضاربة غير المشروعة في مادة البنّ. بعد ضبط كميات معتبرة من المادة في حوزته.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة، أنه “إثر ورود معلومات تفيد بقيام تاجر بتخزين كمية معتبرة من مادة البن وبيعها لمعارفه، تم توقيف المعني وشريكه. مع حجز كمية معتبرة من البن تقدر بـ 12908 كلغ مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق”.

وعند تقديم الأطراف أمام النيابة، تم إحالة المتهمين على محكمة الجنح، طبقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.

وبتاريخ اليوم، صدر ضد المعنيين حكم قضى بعقوبة 15 سنة حبسا نافذة و غرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين دينار جزائري على المتهم الأول، و7 سنوات حبسا نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري على شريكه. مع الأمر بمصادرة المحجوزات.

7 سنوات حبسا نافذا لتاجر جملة متّهم بالمضاربة غير المشروعة في القهوة

وفي 2 مارس الماضي، أصدرت محكمة خميس مليانة يوم الأحد حكما بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار نافذة، ضد متّهم بالمضاربة غير المشروعة في مادة القهوة.

وتعود القضية، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، إلى ورود معلومات تُفيد بقيام تاجر جملة بتخزين مادة القهوة، بهدف إحداث ندرة في السوق.

ليتمّ تفتيش الأماكن المبلغ عنها، والعثور على كمية معتبرة من هذه المادة قدّرت بأربعة قناطير ونصف. حيث تمّ توقيف المشتبه فيه المدعو (ف. ح).

وبعد تقديم المتّهم أمام نيابة الجمهورية، أحيل على محكمة الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري، لارتكابه جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.

وصدر بشأن المعني حكم بـ7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار نافذة. مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة، وشطب سجله التجاري، مع المنع من ممارسة نشاط تجاري.

الحبس المؤقت لـ3 متّهمين بالمضاربة في القهوة بتيارت

وفي 26 فيفري الماضي، أودعت محكمة فرندة في تيارت، 3 متّهمين بالمضاربة غير المشروعة في مادة القهوة، الحبس المؤقت. حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة.

وحسب ما جاء في بيان وكيل الجمهورية، فقد تمّ توقيف أحد المتّهمين الثلاثة (ر.ب)، في حاجز أمني لعناصر فرقة الدرك الوطني بسيدي بختي. ليتضّح بعد تفتيش سيارته أنه كان يحمل كمية معتبرة من مادة البنّ موجّهة للمضاربة غير المشروعة.

لتسفر التحريات الأولية عن إيقاف المتهمين الآخرين (ب.ن) تاجر تجزئة، و(خ. م) تاجر جملة. وبتاريخ 26 فيفري 2025 تم تقديم المعنيين الثلاثة أمام المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري. وأودعوا الحبس الـمؤقت في انتظار محاكمتهم عن جنح:

المضاربة غير المشروعة،

وعدم الفوترة،

وممارسة نشاط نقل عمومي للبضائع بدون رخصة،

وممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري.

و7 سنوات حبسا نافذا لمتّهم في الجلفة

ومساء الثلاثاء 25 فيفري، أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح في الجلفة في بيان، عن إصدار حكم بـ7 سنوات حبسا نافذا، ضد تاجر متّهم بالمضاربة في القهوة.

وبدأت حيثيات القضية، وفق ما جاء في البيان، إثر “ورود معلومات تفيد بقيام تاجر ببيع مادة البنّ بسعر مرتفع، والعثور بعد التفتيش على كمية معتبرة من نفس المادة مخزّنة بهدف إحداث الندرة في السوق”.

حيث “تمّ إيقاف المعني بالأمر وهو المدعو ( و.أ )، لتقديمه أمام النيابة يوم 25 فيفري 2025. قبل أن يحال على محكمة الجنح، طبقا لإجراءات المثول الفوري عن:

جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.

“في نفس اليوم صدر ضد المعني، حكم قضى بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار (100 مليون سنتيم). مع الأمر بايداعه الحبس بالجلسة”، يضيف المصدر.