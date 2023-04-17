-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
نقل قنطار من السموم وسط علب "الياوورت"

15 سنة سجنا لبارون المخدرات “بابي” بوهران

ب. يعقوب
  • 237
  • 0
15 سنة سجنا لبارون المخدرات “بابي” بوهران
أرشيف

طوت، مساء الأحد، المحكمة الجنائية الإستئنافية لوهران، فصول قضية المدعو “بابي” من مواليد 1977، بفرض عقوبة 15 سنة سجنا في حقه والقضاء بحكم مدته 10 سنوات ضد أربعة من شركائه، في ملف على صلة بجناية تكوين جماعة أشرار، محاولة تهريب المخدرات، محاولة تهريب مواد على درجة عالية من الخطورة على الاقتصاد والصحة العمومية، بينما كانت إلتماسات النيابة العامة جد ثقيلة بين توقيع عقوبة المؤبد في حق العقل المدبر و20 سنة لشركائه .
وجاءت الأحكام في حق المتهمين بإغراق التراب الوطني بـ “الزطلة المغربية”، بعد رفض هيئة المحكمة تأخير محاكمة الموقوفين الخمسة، إلى جلسة أخرى، لكونها الجلسة الثانية المؤجلة.
وكشف سرد الوقائع، أنه تبعا لمعلومات واردة إلى مصالح الأمن الداخلي للناحية العسكرية الثانية في وهران، تم بتاريخ 11 جويلية 2018، ملاحقة شاحنة تبريد مموهة بحمل مختلف أنواع الأجبان، أسفرت العملية النوعية عن توقيف سائق الشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين عين تموشنت ووهران ومنطقة “بوياقور” تحديدا في المخرج الشرقي لمدينة مسرغين، وإخضاعها إلى تفتيش دقيق، أفضى للعثور على كمية 97٫5 كلغ من الكيف المعالج مخبأة تحت صناديق مادة “ياغوورت” .
المتهم الموقوف قدم اعترافات مثيرة أنه يشتغل لدى بارون يدير شبكة نقل وتهريب المخدرات من مناطق التماس الحدودية مع المغرب وله صلات مع بارونات مغاربة في شرق المملكة المغربية على وجه الخصوص.
وبينت الأبحاث المنجزة، أن البارون “بابي”، له باع في إدخال المخدرات، وأنه كان يوزع الأدوار على باقي عناصر الشبكة بتأمين المسالك وتخزين السلع المسمومة ونقلها إلى وهران ليتم تهريبها إلى شرق البلاد نظير عمولات تمنح لكل أفراد طاقم العصابة، على أن يستلم الناقل الحصة الأكبر من العمولات لخطورة المهمة الموكلة إليه.
وقادت إفادات السائق إلى توقيف البارون وباقي الشركاء في كل من مغنية، وهران وولاية حدودية في شرق البلاد، حيث اعترفوا أمام الضبطية القضائية أنهم انخرطوا في هذا العمل الإجرامي العابر للحدود كشركاء في المتاجرة في المخدرات مقابل عوائد يقدمها رأس العصابة، بزعم أنهم كانوا يعانون البطالة، لكن حاول البعض منهم إنكار التهم المنسوبة إليهم أمام هيأة المحكمة الجنائية، التي واجهتهم بمحضر الإحالة وكذا الوقائع الخطيرة التي تورطوا فيها بإستيراد المواد المحظورة من الخارج لتعريض حياة الأشخاص إلى الخطر.
مع العلم أن أحد الشركاء ورد إسمه في محضر أمني على مستوى أمن ولاية وهران في جوان 2017، يخص جناية المشاركة في محاولة إبرام صفقة بيع 3 كيلوغرامات من “الكيف المعالج” في المنطقة المسماة “سيدي البشير” في وهران، تم إيقاف ثلاثة أشخاص، فيما صدرت مذكرة بإيقافه لرفضه المثول للتحقيق .

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الإثنين 17 أفريل 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 17 أفريل 2023

مراد في زيارة تفقد إلى شرطة الحدود ومصلحة مكافحة المخدرات

مراد في زيارة تفقد إلى شرطة الحدود ومصلحة مكافحة المخدرات

كرامة الجزائريين.. معركة الرئيس التي لا تتوقف

كرامة الجزائريين.. معركة الرئيس التي لا تتوقف

إجهاض مبادرة فرنسية للاعتراف بجرائم الدولة في 17 أكتوبر 1961

إجهاض مبادرة فرنسية للاعتراف بجرائم الدولة في 17 أكتوبر 1961

وزير التربية: أساتذة متخصّصين لتأطير التلاميذ في التربية البدنية بداية من الموسم المقبل

وزير التربية: أساتذة متخصّصين لتأطير التلاميذ في التربية البدنية بداية من الموسم المقبل

بيع التذاكر عن بعد لتجنّب الاكتظاظ بمحطات المسافرين يومي العيد

بيع التذاكر عن بعد لتجنّب الاكتظاظ بمحطات المسافرين يومي العيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد