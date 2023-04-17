15 سنة سجنا لبارون المخدرات “بابي” بوهران

نقل قنطار من السموم وسط علب "الياوورت"

طوت، مساء الأحد، المحكمة الجنائية الإستئنافية لوهران، فصول قضية المدعو “بابي” من مواليد 1977، بفرض عقوبة 15 سنة سجنا في حقه والقضاء بحكم مدته 10 سنوات ضد أربعة من شركائه، في ملف على صلة بجناية تكوين جماعة أشرار، محاولة تهريب المخدرات، محاولة تهريب مواد على درجة عالية من الخطورة على الاقتصاد والصحة العمومية، بينما كانت إلتماسات النيابة العامة جد ثقيلة بين توقيع عقوبة المؤبد في حق العقل المدبر و20 سنة لشركائه .

وجاءت الأحكام في حق المتهمين بإغراق التراب الوطني بـ “الزطلة المغربية”، بعد رفض هيئة المحكمة تأخير محاكمة الموقوفين الخمسة، إلى جلسة أخرى، لكونها الجلسة الثانية المؤجلة.

وكشف سرد الوقائع، أنه تبعا لمعلومات واردة إلى مصالح الأمن الداخلي للناحية العسكرية الثانية في وهران، تم بتاريخ 11 جويلية 2018، ملاحقة شاحنة تبريد مموهة بحمل مختلف أنواع الأجبان، أسفرت العملية النوعية عن توقيف سائق الشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين عين تموشنت ووهران ومنطقة “بوياقور” تحديدا في المخرج الشرقي لمدينة مسرغين، وإخضاعها إلى تفتيش دقيق، أفضى للعثور على كمية 97٫5 كلغ من الكيف المعالج مخبأة تحت صناديق مادة “ياغوورت” .

المتهم الموقوف قدم اعترافات مثيرة أنه يشتغل لدى بارون يدير شبكة نقل وتهريب المخدرات من مناطق التماس الحدودية مع المغرب وله صلات مع بارونات مغاربة في شرق المملكة المغربية على وجه الخصوص.

وبينت الأبحاث المنجزة، أن البارون “بابي”، له باع في إدخال المخدرات، وأنه كان يوزع الأدوار على باقي عناصر الشبكة بتأمين المسالك وتخزين السلع المسمومة ونقلها إلى وهران ليتم تهريبها إلى شرق البلاد نظير عمولات تمنح لكل أفراد طاقم العصابة، على أن يستلم الناقل الحصة الأكبر من العمولات لخطورة المهمة الموكلة إليه.

وقادت إفادات السائق إلى توقيف البارون وباقي الشركاء في كل من مغنية، وهران وولاية حدودية في شرق البلاد، حيث اعترفوا أمام الضبطية القضائية أنهم انخرطوا في هذا العمل الإجرامي العابر للحدود كشركاء في المتاجرة في المخدرات مقابل عوائد يقدمها رأس العصابة، بزعم أنهم كانوا يعانون البطالة، لكن حاول البعض منهم إنكار التهم المنسوبة إليهم أمام هيأة المحكمة الجنائية، التي واجهتهم بمحضر الإحالة وكذا الوقائع الخطيرة التي تورطوا فيها بإستيراد المواد المحظورة من الخارج لتعريض حياة الأشخاص إلى الخطر.

مع العلم أن أحد الشركاء ورد إسمه في محضر أمني على مستوى أمن ولاية وهران في جوان 2017، يخص جناية المشاركة في محاولة إبرام صفقة بيع 3 كيلوغرامات من “الكيف المعالج” في المنطقة المسماة “سيدي البشير” في وهران، تم إيقاف ثلاثة أشخاص، فيما صدرت مذكرة بإيقافه لرفضه المثول للتحقيق .