15 سنة سجنا لمزوّري العملة بوهران

بلاغ من سائق أجرة أطاح بالعصابة

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران، مؤخرا، كل من (خ.ا) و(ب.ع) بأفعال تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، توزيع وبيع أوراق نقدية مزوّرة وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بـ15 سنة سجنا، فيما برّأت ثلاثة آخرين هم: (ح.ر) (ر.س.أ) و(ب.ي.أ)، في حين كانت التماسات النيابة العامة تسليط عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا عليهم جميعا.

انطلقت حيثيات قضية الحال بتاريخ الثامن ديسمبر 2022، بعد إخطار سائق سيارة أجرة المصالح الأمنية بتلقيه ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزوّرة من زبون، وبعد التحقيق، تم الكشف عن هوية الشخص الذي سلّمه الورقة النقدية المزوّرة ويتعلق الأمر بالمدعو (خ.ط).

بناء على المعلومات التي أفصح عنها الموقوف، تم مداهمة مكان إقامة المشتبه فيه (خ.ا) الذي ضبط برفقة (ر.س.أ) مع العثور بحوزته على طابعتين مزودتين بخاصية “سكانير”، كانتا في حالة تشغيل وتقومان بنسخ الأوراق النقدية، كما تم ضبط 1040 ورقة نقدية مزوّرة من فئة 2000 دج ما يعادل 208 مليون سنتيم، وأربع أوراق نقدية من فئة 2000 دج أصلية وجدت بالطابعات كنموذج.

وبسماع المدعو (خ.ا)، كشف عن أسماء شركائه في نشاطه المشبوه، حيث كان يبيع الأوراق النقدية لعدة أشخاص، منهم أحدهم مقيم بحي كوشة الجير سلّمه مبالغ مالية مزوّرة ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم، وذلك بعد أن حدّد قيمة بيعها بستة ملايين سنتيم أصلية مقابل كل 20 مليون سنتيم مزوّرة، وبعد تزايد النشاط والطلب على هذه الأوراق النقدية المزوّرة، قام بشراء طابعة ثانية من النوع نفسه، لطرح عدد أكبر من الأوراق النقدية المزوّرة للبيع والتداول، مصرحا بتعامله مع شخص يدعى “ر” صاحب مطعم يقع في شارع العربي بن مهيدي بوسط مدينة وهران، وسلّمه مبالغ مالية مزوّرة ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، وأنه كان يتسلّم منه مبلغ 20 مليون أصلية مقابل 100 مليون سنتيم مزوّرة، كما ذكر أيضا شخصا آخر تعامل معه مقيم في منطقة الكرمة، سلّمه مبلغ 80 مليون سنتيم مزوّرة مقابل 10 ملايين سنتيم أصلية، مؤكدا أن هؤلاء المتعاملين يقصدون مقر إقامته للتعامل معه وشراء الأوراق النقدية المزوّرة منه. وعليه، باشرت المصالح الأمنية إجراءات توقيف الأشخاص المشتبه فيهم.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، تمت إحالتهم على العدالة التي تابعتهم بالتهم المذكورة سالفا، وأثناء المحاكمة، حاول المتهمون من غير المتهم الرئيسي، نفي تورطهم في القضية، وذهب أحدهم إلى حد الإدعاء بأن المتهم الرئيسي حاول الانتقام منه بتوريطه في القضية لا غير.