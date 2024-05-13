15 سنة سجنا نافذا لبارون مخدرات ببلعباس

بعد سبع سنوات من فراره

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس مؤخرا، بـ15 سنة سجنا في حق بارون مخدرات، ألقي عليه القبض العام الماضي، بعد أكثر من سبع سنوات من الفرار، عقب إدانته بالسجن المؤبد غيابيا في قضية، تسيير، تنظيم وحيازة، ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تهريب بضاعة محظورة.

وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم المدعو (ج.أ) منتصف العام الماضي، عقب معلومات تلقتها تفيد بتحركات المعني داخل مدينة سيدي بلعباس، بعد سنوات من اختفائه عن الساحة، وبناء عليه، تم ترصد تحركات المعني، ليتم إلقاء القبض عليه، لتنفيذ عقوبة السجن الصادرة في حقه عن المحكمة الجنايات الابتدائية، دورة نوفمبر 2017.

المتهم المصنف ضمن بارونات تجارة المخدرات محليا، الذي ينشط على مستوى الجهة الغربية للوطن، تم الإيقاع بشبكته الإجرامية بتاريخ 8 أوت من عام 2017، عندما تمكنت المصالح الأمنية، من تفكيك هذه الشبكة المختصة في الحيازة ونقل المخدرات، التي كانت تجلبها من الحدود المغربية، ومن ثم إعادة ترويجها عبر كامل تراب الجهة الغربية للوطن، حيث تمكنت ذات المصالح الأمنية، من تفكيك الشبكة البالغ عدد أفرادها أربعة، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، وأثناء التحقيق مع المتهمين الموقوفين آنذاك، صرحوا بأن المتهم المدعو (ج. أ)، الذي كان في حالة فرار، بعدما تعذر على المصالح الأمنية توقيفه، هو الرأس المدبر، لكافة عمليات التهريب التي قامت بها هذه الجماعة الإجرامية، طيلة نشاطها.

المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى كافة التهم الموجهة إليه، بينما التمست النيابة العامة، تسليط أقصى العقوبة في حق المتهم الفار. هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس، وبعد استماعها لكافة ملابسات القضية، أصدرت حكما بـ15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الفار بعد 7 سنوات من فراره.