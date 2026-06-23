15 سنة للوزير الهارب حميد طمار مع أوامر بالقبض الدولي عليه

5 سنوات لصاحب شركة ” إخلاص” و 3 لمدير شركة التسيير والمساهمات ومدير مطاحن تيارت وقعت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد ، الثلاثاء، أقصى عقوبات حق المتهمين المتابعين في ملف فساد المتعلق بـ ” الخوصصة” وصلت 15سنوات حبسا نافذا.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب الإقتصادي والمالي، الثلثاء 23 جوان الجاري، فقد سلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي عليه، و .5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها.4 مليون دينار جزائري في حق رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية ” ي. م”. مع مصادرة جميع الممتلكات.

كما أدانت المحكمة كل من الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات ” س. ر” والرئيس المدير العام مطاحن ” تيارت” ط .ع” بعقوبة .3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري.

وبالمقابل أصدرت قاضي الفرع الثاني للقطب، حكما يقضي بإدانة شركة ” إخلاص” المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار ، فيما ألزمت المحكمة المتهم حميد طمار بدفع مبلغ 1 مليار دينار جزائري، وإلزام بقية المتهمين المدانين بدفع بالتضامن مبلغ 1 مد مليون دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء وقائع فساد الحال.