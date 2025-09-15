15 شركة جزائرية تستعرض أغذية ومشروبات “دي زاد” في موسكو

تشارك الجزائر في الصالون الدولي الرابع والثلاثين للصناعات الغذائية والمشروبات (WorldFood Moscow 2025)، الذي ستنطلق فعالياته الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بمركز إكسبو سنتر في موسكو، ويتواصل إلى غاية 19 سبتمبر الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تلقت “الشروق” نسخة منه، تندرج هذه المشاركة في إطار البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2025، حيث ستسجل الجزائر حضورًا مميزًا بـ15 مؤسسة اقتصادية وطنية متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، على مساحة عرض صُمّمت لتبرز جودة وتنوع المنتجات الوطنية.

وتهدف هذه المشاركة إلى التعريف بقدرات الصناعات الغذائية الجزائرية وإبراز تنوع وجودة المنتجات الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو السوق الروسية وأسواق أوروبا الشرقية التي تضم أكثر من 240 مليون مستهلك. كما ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع المتعاملين الاقتصاديين من روسيا عبر لقاءات أعمال ثنائية (B2B) ودراسة أحدث التطورات التكنولوجية في المجال الغذائي، بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الجزائرية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد.