-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

15 شركة جزائرية تستعرض أغذية ومشروبات “دي زاد” في موسكو

إيمان كيموش
  • 217
  • 0
15 شركة جزائرية تستعرض أغذية ومشروبات “دي زاد” في موسكو
ح.م

تشارك الجزائر في الصالون الدولي الرابع والثلاثين للصناعات الغذائية والمشروبات (WorldFood Moscow 2025)، الذي ستنطلق فعالياته الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بمركز إكسبو سنتر في موسكو، ويتواصل إلى غاية 19 سبتمبر الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تلقت “الشروق” نسخة منه، تندرج هذه المشاركة في إطار البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2025، حيث ستسجل الجزائر حضورًا مميزًا بـ15 مؤسسة اقتصادية وطنية متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، على مساحة عرض صُمّمت لتبرز جودة وتنوع المنتجات الوطنية.

وتهدف هذه المشاركة إلى التعريف بقدرات الصناعات الغذائية الجزائرية وإبراز تنوع وجودة المنتجات الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو السوق الروسية وأسواق أوروبا الشرقية التي تضم أكثر من 240 مليون مستهلك. كما ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع المتعاملين الاقتصاديين من روسيا عبر لقاءات أعمال ثنائية (B2B) ودراسة أحدث التطورات التكنولوجية في المجال الغذائي، بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الجزائرية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد.

مقالات ذات صلة
لأول مرة.. إطلاق برنامج البعثة الجزائرية لرواد الأعمال نحو اليابان

لأول مرة.. إطلاق برنامج البعثة الجزائرية لرواد الأعمال نحو اليابان

بقيمة 180 مليون دولار.. “تافاديس” توقع مذكرة لتصدير السكر لهذه الدولة العربية

بقيمة 180 مليون دولار.. “تافاديس” توقع مذكرة لتصدير السكر لهذه الدولة العربية

الهيدروجين والوقود المستدام.. الجزائر تشارك في اجتماعات دولية بأوساكا

الهيدروجين والوقود المستدام.. الجزائر تشارك في اجتماعات دولية بأوساكا

خارطة طريق لتنفيذ صفقات تفوق 11 مليار دولار

خارطة طريق لتنفيذ صفقات تفوق 11 مليار دولار

هذه هي “دوبلو بانورما كلوب” الجديدة لـ”فيات” الجزائر

هذه هي “دوبلو بانورما كلوب” الجديدة لـ”فيات” الجزائر

أوبك ترفع توقعات الطلب العالمي.. وفُرص أكبر أمام الجزائر

أوبك ترفع توقعات الطلب العالمي.. وفُرص أكبر أمام الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد