15 شركة جزائرية تستعرض المنتجات الفلاحية والغذائية “دي زاد” بسلوفينيا

تشارك الجزائر في المعرض الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية “أغرا 2025″، المنظم بمدينة رادغونا السلوفينية في الفترة من 23 إلى 28 أوت 2025، ضمن جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جمهورية سلوفينيا، وامتداداً للعلاقات المتميزة التي رسّخها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارته الرسمية لسلوفينيا.



وتشمل المشاركة 15 شركة جزائرية رائدة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية، حيث تشرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على تنظيم الجناح الوطني الجزائري.

وحسب بيان وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، تشكل هذه المشاركة محطة استراتيجية لترقية التعاون الثنائي بين الجزائر وسلوفينيا وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لبناء شراكات اقتصادية متوازنة ومستدامة.

ويشهد الجناح الجزائري في “أغرا 2025” توافداً كبيراً من الزوار السلوفينيين الذين أبدوا اهتماماً واسعاً بالمنتجات الجزائرية المعروضة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية، ما يعكس جاذبية المنتوج الوطني وقدرته التنافسية في الأسواق الأوروبية.

وتؤكد هذه المشاركة حرص الجزائر على الترويج لمؤسساتها الوطنية في المحافل الدولية ورفع مستوى التبادل التجاري مع الشركاء الأوروبيين، بما يعزز مكانة المنتجات الجزائرية ويسهم في تطوير القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.