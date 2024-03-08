15 شهرا لـ”دايو” الكورية لإنهاء الأشغال بميناء جن جن

اتفاق باستئناف العمل بعد قبولها بشروط الطرف الجزائري

توصلت السلطات الجزائرية، ممثلة بوزارة النقل ومؤسسة ميناء جن جن بجيجل، إلى اتفاق مع شركة دايو الكورية الجنوبية للإنشاءات العامة، يقضي باستئناف الأشغال بنهائي الحاويات بهذه المؤسسة المينائية الحيوية، وفق شروط الطرف الجزائري، وتسليمه في غضون 15 شهرا وتحديدا في جوان 2025.

في السياق، أفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، يقضي باستئناف الأشغال المتوقفة، وأيضا بإلغاء فسخ العقد المتخذ شهر ديسمبر الماضي من طرف إدارة المؤسسة المينائية بحق شركة دايو الكورية، وتقرر حينها بالنظر للتأخر الكبير في إنجاز المشروع إسناده إلى مجمع شركات وطنية.

وكما هو معلوم، فإن مشروع نهائي الحاويات بميناء جن جن بجيجل انطلقت به الأشغال عام 2014 من طرف الشركة الكورية دايو، لكنه واجه مشاكل وتأخر في الإنجاز وبلغت حاليا نسبة تقدم الأشغال به 78 بالمائة.

ووفق المصادر التي تواصلت معها “الشروق”، فإن الطرف الكوري قبل بجميع الشروط التي طالب بها الطرف الجزائري، وهي استكمال الأشغال بدون أي مدفوعات مالية إضافية، مشيرة إلى أن الشركة مطالبة بتسليم المشروع بصفة نهائية في غضون 15 شهرا وتحديدا في جوان 2025، وإتمام نحو 22 بالمائة المتبقية منه.

وجاء استئناف الأشغال من طرف الشركة الكورية تزامنا أيضا مع زيارة سفير سيول بالجزائر يو كي جون إلى ولاية جيجل واستقباله من طرف مسؤولها الأول أحمد مقلاتي.

وكان فسخ العقد بين ميناء جن جن بجيجل والشركة الكورية دايو، موضوع محادثات رئيس برلمان كوريا الجنوبية كي جين بيو، وأعضاء بالمجلس الشعبي الوطني، خلال زيارة المسؤول الكوري إلى الجزائر شهر جانفي الماضي.