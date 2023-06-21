15 طريقة فعالة للقضاء على البعوض

يلجأ الكثير إلى استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض الذي تشتد شراسته في فصل الصيف، في حين هناك طرق طبيعة أكثر فعالية في إبعاده.

تتراوح هذه الطرق بين الأعشاب العطرية النفاثة التي تزعج هذه الحشرات، واستعمال بعض التدابير وتحاشي بعض التصرفات التي تجذب لسعاتها.

في هذا المقال، نقترح عليكم 15 طريقة فعالة يمكنها أن تجعل ليلكم هادئا بدون ناموس.

الثوم

تساعد الرائحة القوية للثوم على إبعاد البعوض، كل ما عليك فعله هو سحق بعض فصوص الثوم وغليها في الماء ونشر الرائحة في جميع أنحاء المنزل.

كما يمكنك ملء هذا المحلول في زجاجة ورش منزلك لإبعاده.

العطر الطبيعي للريحان

يعمل العطر الطبيعي للريحان كطارد للبعوض، أحط منزلك بنباتات الريحان أو احتفظ بشجيرة بجوار كل نافذة.

تساعد هذه العشبة أيضا في علاج اللسعات بشكل عجيب.

قرنفل وليمون

يعتبر هذا العلاج من أفضل الطرق للتخلص من هذه الحشرات،اقطعي ليمونة إلى نصفين وضعي بعض القرنفل في كل نصف، واتركيها في الغرفة.

زيت النعناع العطري

أضيفي بضع قطرات من زيت النعناع في كوب من الماء واملئ به قنينة رذاذ، ورشي هذا المحلول على بشرتك.

يحتوي زيت النعناع على مركبات كيميائية يمكنها أن تبقي البعوض بعيدا، وتتركك رائحته منعشة ورائعة.

زيت الكافور

الكافور هو العلاج الأكثر جدارة بالثقة للتخلص من الناموس، كل ما عليك فعله هو ترك زجاجة الكافور الخفيف مفتوحة في غرفة مغلقة لمدة 20 دقيقة.

البن

تشكل برك المياه الراكدة أرضا خصبة لتكاثره، إذا كان لديك برك حول المنزل أو فوق السطح، فقم بنشر بعض القهوة المطحونة فيه.

إذا كانت هذه أراضي التكاثر، فسوف يطفو بيضه تلقائيا على السطح وبمجرد حرمانه من الأكسجين.

إكليل الجبل

سيقان إكليل الجبل رائعة في إبعاد البعوض، ما عليك سوى حرق بضع السيقان داخل المنزل، ويمكنك التخلص بشكل فعال منه، وفق موقع parenting.

مروحة كهربائية

يبدد الهواء المتحرك ثاني أكسيد الكربون، ويدفعه بعيدا، كما يواجه الناموس صعوبة في الطيران في النسيم.

لا تدعه يتكاثر

يحتاج البعوض إلى بضع قطرات من الماء فقط للتكاثر، لذلك عليك انتبحث عن مناطق المياه الراكدة في المنزل.

استعمال الناموسيات

يمكن استعمال الناموسيات الجاهزة التي تباع في المحلات، على النوافذ، أو اشتراء شباك من البلاستيك أو القماش.

إطفاء ضوء الشرفة

أضواء الشرفة والأبواب تجذب هذه الحشرات المزعجة، تجنب جذبهم بإبقاء الأنوار مطفأة أو خافتة، أو باستبدال الأضواء البيضاء بأخرى صفراء.

شموع السترونيلا

استعمل شموع السترونيلا أو زيت السترونيلا الأساسي في قارورة رذاذ مما يساعد على طرده خارج المنزل، وفق لموقع healthytalbot.

تجنب استعمال العطور

يمكن للعديد من العطور والكولونيا والمستحضرات القوية جذب الناموس نحوك، لذلك تجنب استعمالها في الليل.

زيت الخزامى

يحتوي زيت الخزامى على خصائص مسكنة ومضادة للفطريات ومطهرة، هذا يعني أنه بالإضافة إلى منع لسعاتالناموس، فإنه يمكن أن يهدئ ويلطف الجلد.

زيت القرفة

زيت القرفة يمكن أن يقتل بيض البعوض،ويمكن أن يعمل أيضا كطارد للبالغ الشرس منه، بحسب موقع healthline.