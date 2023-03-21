15 عادة غير صحية يجب تجنبها في رمضان

يمارس الجزائريون خلال شهر رمضان الفضيل عادات كثيرة غير صحية تضر الجسم وتجعله يشعر بالتعب والخمول.

في هذا المقال سنتطرق لأبرز العادات غير الصحية التي ينبغي تجنبها من أجل أن يحصل الجسم على الفوائد المذهلة للصيام.

عادات تتعلق بالأكل

– تناول الطعام بسرعة دون مضغ بشكل جيد لأنه يمكن أن يسبب تقلصات في المعدة التي تتوقف عن العمل لساعات طويلة.

– تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية

-الإفراط في تناول الأطعمة المقلية أو غيرها من المواد الضارة بالجسم لأنها تسبب زيادة الوزن

– تناول طعام شديد الملوحة مما يؤثر على صحة الصائم ويزيد من عطشه أثناء فترة الصيام، حسب موقع katabnalk.

– أكل طعام متنوع في الليل أو السحور خاصة الأطعمة الغنية بالدهون، معتقدين أنها ستمنع آلام الجوع أثناء النهار.

– تناول كمية كبيرة من المقبلات والحلويات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

– عدم تناول الفواكه واستبدالها بالحلويات.

– الاهتمام بالأطباق الأساسية وإهمال طبق السلطة، حيث من المهم أن تحتوي وجبتي الإفطار والسحور على خضروات غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

عادات تتعلق بالشرب

– المشروبات الغازية تضر بهضم الطعام في المعدة والأمعاء بشكل جيد الأمر الذي يقلل من فوائد الجسم من الطعام.

– شرب الكثير من الماء وقت السحور، لكن خبراء التغذية أكدوا أن هذه العادة تزيد من عمل الكلى للتخلص من الماء مما قد يسبب العطش أثناء النهار.

– أثبتت الدراسات العلمية أن شرب الماء البارد مباشرة في وجبة الإفطار قد يقلل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، مما يسبب المغص أو التشنجات.

كما يؤدي إلى صعوبة الهضم والسمنة وكثرة الحموضة بعد الإفطار، لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر بدرجة حرارة الغرفة.

– شرب الشاي مباشرة بعد الإفطار، لا ينصح به خبراء التغذية لأنه يمتص الكالسيوم والحديد ويقلل من استخدام الجسم للطعام، – وفق موقع vitazonei.

عادات تتعلق بالنوم

– عدم أخذ قسط كاف من النومىما يجعل الصائميشعر بالتعب أثناء النهار مما يؤدي بدوره إلى إنتاجية ونشاط أقل.

– النوم بعد الإفطار مباشرة يتسبب في زيادة الوزن وانخفاض التمثيل الغذائي كما أثبتت الدراسات.

– الركون للراحة في النهار وعدم بذل أي جهد لاعتقاد الصائم أن هذا الأمر يحافظ على طاقته، وفق موقع nestle-family.