-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مراصد سعودية تعلن تعذّر رؤية هلال شهر رمضان (فيديو)
جواهر

15 عادة غير صحية يجب تجنبها في رمضان

سمية سعادة
  • 457
  • 0
15 عادة غير صحية يجب تجنبها في رمضان

يمارس الجزائريون خلال شهر رمضان الفضيل عادات كثيرة غير صحية تضر الجسم وتجعله يشعر بالتعب والخمول.

في هذا المقال سنتطرق لأبرز العادات غير الصحية التي ينبغي تجنبها من أجل أن يحصل الجسم على الفوائد المذهلة للصيام.

عادات تتعلق بالأكل

– تناول الطعام بسرعة دون مضغ بشكل جيد لأنه يمكن أن يسبب تقلصات في المعدة التي تتوقف عن العمل لساعات طويلة.

– تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية

-الإفراط في تناول الأطعمة المقلية أو غيرها من المواد الضارة بالجسم لأنها تسبب زيادة الوزن

– تناول طعام شديد الملوحة مما يؤثر على صحة الصائم ويزيد من عطشه أثناء فترة الصيام، حسب موقع katabnalk.

– أكل طعام متنوع في الليل أو السحور خاصة الأطعمة الغنية بالدهون، معتقدين أنها ستمنع آلام الجوع أثناء النهار.

– تناول كمية كبيرة من المقبلات والحلويات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

– عدم تناول الفواكه واستبدالها بالحلويات.

– الاهتمام بالأطباق الأساسية وإهمال طبق السلطة، حيث من المهم أن تحتوي وجبتي الإفطار والسحور على خضروات غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

عادات تتعلق بالشرب

– المشروبات الغازية تضر بهضم الطعام في المعدة والأمعاء بشكل جيد الأمر الذي يقلل من فوائد الجسم من الطعام.

– شرب الكثير من الماء وقت السحور، لكن خبراء التغذية أكدوا أن هذه العادة تزيد من عمل الكلى للتخلص من الماء مما قد يسبب العطش أثناء النهار.

– أثبتت الدراسات العلمية أن شرب الماء البارد مباشرة في وجبة الإفطار قد يقلل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، مما يسبب المغص أو التشنجات.

كما يؤدي إلى صعوبة الهضم والسمنة وكثرة الحموضة بعد الإفطار، لذلك ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر بدرجة حرارة الغرفة.

– شرب الشاي مباشرة بعد الإفطار، لا ينصح به خبراء التغذية لأنه يمتص الكالسيوم والحديد ويقلل من استخدام الجسم للطعام، – وفق موقع vitazonei.

عادات تتعلق بالنوم

– عدم أخذ قسط كاف من النومىما يجعل الصائميشعر بالتعب أثناء النهار مما يؤدي بدوره إلى إنتاجية ونشاط أقل.

– النوم بعد الإفطار مباشرة يتسبب في زيادة الوزن وانخفاض التمثيل الغذائي كما أثبتت الدراسات.

– الركون للراحة في النهار وعدم بذل أي جهد لاعتقاد الصائم أن هذا الأمر يحافظ على طاقته، وفق موقع nestle-family.

مقالات ذات صلة
بعد ضجة الشعر المستعار.. أحلام تهدي أنغام عقدا من الألماس

بعد ضجة الشعر المستعار.. أحلام تهدي أنغام عقدا من الألماس

تخلص من الصداع والارهاق في رمضان بهذه النصائح!

تخلص من الصداع والارهاق في رمضان بهذه النصائح!

وفاة شابة تركية بسب “حلم الزلزال”!

وفاة شابة تركية بسب “حلم الزلزال”!

فيديو لامرأة تعتدي على رجل يثير ضجة في مصر

فيديو لامرأة تعتدي على رجل يثير ضجة في مصر

كيف يساعدك الأكل الصحي على زيادة إنتاجيتك؟

كيف يساعدك الأكل الصحي على زيادة إنتاجيتك؟

أمريكا: غضب بعد وفاة جندية تعرضت للتحرش

أمريكا: غضب بعد وفاة جندية تعرضت للتحرش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد