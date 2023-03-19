15 قتيلا في الإكوادور والبيرو بسبب الزلزال (فيديو)

ضرب زلزال بشدّة 6.8 درجات على سلّم ريجتر سواحل الإكوادر مساء السبت، حسب ما رصده المعهد المحلي للجيوفيزياء.

وخلّف الزلزال 15 قتيلا و440 مصابا بكل من الإكوادور والبيرو، فضلا عن تضرر 84 منزلا، حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر لحظة وقوع الزلزال من أماكن عامة في البلاد، على غرار مدينة كوينكا السياحية.

وتقع الإكوادور على حلقة النار في المحيط الهادي، ما يجعلها عرضة للزلازل والنشاط البركاني أيضا. وقد شهدت عام 2016، زلزالا عنيفا تجاوزت شدّته 7 درجات، حيث أودى بحياة 77 شخصا.