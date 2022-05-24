15 لاعبا من منتخب أقل من 18 سنة في تربص مغلق بزرالدة

استعدادا لألعاب البحر الأبيض المتوسط

استدعى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، مراد سلاطني، 15 لاعبا لإجراء تربص اعدادي من 22 الى 26 ماي الجاري بزرالدة، تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وخاض زملاء حارس إتحاد الجزائر، حمزة بوعلام، تربصهم الأخير من 25 إلى 28 افريل بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى وركز خلالها الطاقم الفني على

الجانب التقني والتكتيكي.

ويأتي اختيار فئة أقل من 18 سنة في إطار إستراتيجية المديرية الفنية الوطنية، تحسبا للاستحقاقات المستقبلية، إذ أن المنتخب الوطني على موعد مع العديد من المنافسات، على غرار الألعاب الإسلامية للتضامن بتركيا 2022، والألعاب العربية للشباب بمصر في نفس السنة أيضا.

قائمة 15 لاعبا المشاركين في التربص

حراس المرمى: حمزة بوعلام ( اتحاد الجزائر)، شمس الدين بو منقوش (أكاديمية الفاف).

اللاعبون: انس مختار، فؤاد هنفوق، ابراهيم بلاس (شباب بلوزداد)، صالح الدين زاوي، وانيس بوزحزاح، محمد رفيق عمار (اكاديمية الفاف)، عادل كنان،عبد الصمد بوناصر، محمد بن معزوز (اتحاد الجزائر)، عبد الغاني لعلام، اسلام عبد القادر، حمزة مولاي (نادي بارادو)، و لحلو عقريب (شبيبة القبائل).