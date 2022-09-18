15 لاعبا مُغتربا يُعزّز صفوف المنتخب الأولمبي

وجّه الناخب الوطني نور الدين ولد علي مساء الأحد الدّعوة إلى 28 لاعبا، لِتعزيز صفوف الفريق الوطني الأولمبي.

وسَيُجري لاعبو المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 23 سنة، تربّصا ما بين هذا الإثنين والـ 27 من سبتمبر الحالي، تتخلّله مقابلتان ودّيتان أمام نظرائهم من السودان.

وتُقام المواجهتان بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين، في الـ 23 والـ 26 من سبتمبر الجاري، على الساعة السادسة مساءً.

وضمّت القائمة 15 لاعبا ينشط خارج الوطن، وبِالضبط في أندية أوروبية وفريق تونسي.

ويستعدّ المنتخب الوطني آمال لِخوض مواجهتَي الدور الثاني وقبل الأخير، من عمر تصفيات بطولة إفريقيا لِأقلّ من 23 سنة.

وتُجرى مباراة الذهاب خارج الوطن في الـ 20 من أكتوبر المقبل، وتُلعب مواجهة العودة بِالجزائر في الـ 27 من الشهر ذاته. أمّا المُنافس فسَتُضبط هُوِّيته عند نهاية سبتمبر الحالي، بعد تنظيم مقابلتَي إثيوبيا والكونغو الديموقراطية.

وتمثّلت أسماء اللاعبين المغتربين الـ 15 فيما يلي:

المدافع سفيان كولا 20 سنة من أوكسير الفرنسي.

المدافع قادة جواكيم 21 سنة ينشط في نادي راسينغ من اللكسمبورغ.

المدافع إدريس بوشنتوف 19 سنة من نادي ماستريخت الهولندي.

المدافع محمد رضا بن شاعة 20 سنة من نادي ديجون الفرنسي.

المدافع نعيم العيدوني 19 سنة من نيم الفرنسي.

المدافع توفيق شريفي 20 سنة من النادي الإفريقي التونسي.

متوسط الميدان نسيم بن عيسى 20 سنة من نادي شاتورو الفرنسي.

متوسط الميدان يوليواز بيلاش 19 سنة من نادي أوستريا النمساوي.

متوسط الميدان سيريل خثير 20 سنة من نادي لوهونس كويزو الفرنسي.

متوسط الميدان دينان أميري 20 سنة ينتمي إلى نادي راسينغ من اللوكسومبوغ.

متوسط الميدان فارس شعيبي فارس 19 سنة من نادي تولوز الفرنسي.

المهاجم رفيق بلغالي 20 سنة من نادي لومال البلجيكي.

المهاجم أنيس حاج موسى 20 سنة من نادي شارلوروا البلجيكي.

المهاجم جبريل ديب 20 سنة من نادي ليون الفرنسي.

المهاجم مهدي بعلوج من نادي غانغون الفرنسي.