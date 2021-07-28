15 مؤسسة جامعيّة خاصة متاحة للناجحين في البكالوريا

وفقًا لدفتر شروط وزاري وبمقابل مالي

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الناجحين في البكالوريا لسنة 2021 خيار الدراسة في مؤسسات التكوين الخاصة المعتمدة وعددها 15، والتي تقدم تكوينا في الليسانس يتوج بشهادة جامعية معادلة للشهادة الممنوحة في مؤسسات التعليم العالي، وهذا مقابل دفع مبالغ مالية مختلفة حسب التخصصات والمعاهد والمدارس العليا.

ويمكن للطلبة الناجحين في بكالوريا دورة جوان 2021 التسجيل مباشرة لدى المؤسسة المختارة، حيث فتحت أغلبها باب التسجيلات في هذه الفترة ويمكن الاطلاع على شروط التسجيل بالتقرب من المؤسسة المعنية أو زيارة موقعها الموجود في المنشور التوجيهي لحاملي البكالوريا، إلا أنه يتوجب على الطلبة الراغبين في مزاولة تعليمهم في مؤسسات تكوين عال خاصة أن يقوموا بالتسجيل الأولي عبر الخط المتاح عبر موقع وزارة التعليم العالي أولا، وتحديد خياراتهم ورغباتهم في الجامعات النظامية “الحكومية”، وفي حال أرادوا التسجيل في مؤسسة تكوين خاصة يكون ذلك عن طريق إجراء تحويل نحوها.

وتحصي وزارة التعليم العالي 15 مؤسسة ومدرسة عليا للتكوين ذات طابع خاص تحصلت على الاعتماد، والملاحظ أن أغلبها تقدم تكوينات في مجال التسيير والاقتصاد والمناجمنت وحتى اللغات الأجنبية ومنها من يقدم تكوينا في الرياضيات والإعلام الآلي والعلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة وحتى في الحقوق والعلوم السياسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية (تخصص الإعلام والاتصال ).

9 معاهد ومدارس عليا في تخصصات التسيير والاقتصاد

ففي ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، تم اعتماد 9 مدارس عليا ومعاهد من قبل وزارة التعليم العالي، حيث يمكن للطلبة التسجيل لمزاولة تعليمهم الجامعي فيها مقابل دفع حقوق الدراسة باعتبارها مدارس ومعاهد خاصة، ومن بين هذه المعاهد نجد المعهد العالي للتسيير بدالي إبراهيم الجزائر الذي يقدم تكوينا في الليسانس في تخصص تسويق دولي شعبة علوم تجارية، وتخصص إدارة السياحة شعبة علوم التسيير لفائدة الحائزين على بكالوريا في شعب تسيير واقتصاد، رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، إذ يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا.

أما المعهد العالي للعلوم ببرج الكيفان الجزائر العاصمة فيعرض على الناجحين تكوينا في شعبة علوم تسيير تخصص اقتصاد وتسيير المؤسسات، وشعبة علوم اقتصادية تخصص اقتصاد إسلامي، وهو متاح للناجحين في شعب بكالوريا تسيير واقتصاد ورياضيات وتقني رياضي وعلوم تجريبية، ويتم الاختيار على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا، في حين يقدم المعهد العالي للتجارة والتسيير بسطيف تكوينا في تخصص إدارة أعمال.

وتمنح مدرسة إدارة الأعمال بالجزائر “بيزناس سكول” بحيدرة للناجحين في الشعب العلمية والتسيير والرياضيات إمكانية الحصول على ليسانس في تخصصي إدارة الأعمال شعبة علوم التسيير ، ومحاسبة وجباية شعبة علوم تجارية، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا، مع دفع مستحقات التكوين حسب الشروط المحددة في المدرسة.

وبدورها مدرسة إدارة الأعمال بتيزي وزو تقدم تكوينا في شعبة علوم التسيير تخصص إدارة الأعمال، وشعبة علوم تجارية تخصص إدارة أعمال تجاري، وشعبة علوم مالية ومحاسبة تخصصي مالية وبنوك محاسبة وتدقيق، على أن يكون الترتيب على أساس المعدل المحصل عليه في البكالوريا وفقا لدفتر الشروط المصادق عليه من قبل وزارة التعليم العالي.

وإلى ذلك، تعرض مدرسة التكوين في تقنيات التسيير دالي إبراهيم الجزائر العاصمة فرصة التكوين لحاملي شهادة بكالوريا 2021 في شعبة علوم التسيير تخصص إدارة أعمال الفنادق والسياحة ، وشعبة علوم تجارية تخصص تجارة دولية، وشعبة علوم مالية تخصص محاسبة مالية.

60 مليون سنتيم في السنة لدراسة إدارة الأعمال

أما معهد المناجمنت بالجزائر فيقدم تكويا في شعبة علوم التسيير تخصصات: تسويق، إدارة أعمال، محاسبة ومالية، وفي ميدان آداب ولغات أجنبية يعرض تكوينا في لغة إنجليزية الأعمال، حيث يشترط اختبار لمستوى اللغة الانجليزية لقبول المترشحين، وشرح القائمون على المعهد في تصريح للشروق بأنه ينبغي للطلبة الراغبين في التسجيل عندهم القيام أولا بالتسجيل عبر الخط بشكل عادي واختيار الرغبات في مؤسسات التعليم العالي العادية وفي حال لم يقتنعوا بالخيار الموجهين له يمكنهم التحويل نحو معهد المناجمنت أو حتى للذين يريدون التسجيل مباشرة في المعهد عليهم المرور على التسجيل الأولي ثم القيام بعملية تحويل الملف وهو شرط وضعته الوزارة لحماية الطالب وحقه في التسجيل في الجامعة، وأفاد ذات المصدر بأن المعهد حصل على الاعتماد منذ 2017 ويقدم تكوينا في الليسانس ثلاث سنوات معترف به من قبل الوزارة والميزة المقدمة للطلبة تكمن في التكوين باللغة الإنجليزية والفرنسية، وعن الأسعار كشف بأنها تتم كل سداسي بمبلغ 33 مليون سنتيم، وفي حال الدفع سنويا يتحصل الطالب على تخفيض ويدفع 60 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن الطلبة يحصلون على تربصات ميدانية بناء على اتفاقيات مع عدة مؤسسات خاصة ويقدمون مذكرة نهاية التخرج كما يستفيدون من دروس على يد أساتذة من مصاف الأستاذية وماضين وحتى أساتذة شباب وحرفيين.

تكوين بيداغوجي بالشراكة مع بيزنس سكول الفرنسية

ويبرز من خلال المنشور التوجيهي خيار الدراسة في معهد التكوين في التأمينات والتسيير ببن عكنون الذي يقدم ليسانس في شعبة علوم تجارية تخصص فعل تجاري، لوجيستية، وشعبة علوم مالية تخصص تأمينات، وأوضح أحد المسؤولين بالمعهد في حديثه للشروق بأنه تم فتح فترة استقبال الملفات للطلبة الراغبين في التسجيل وعن شروط القبول قال إنها خاضعة لدفتر الشروط المحدد من قبل الوزارة، حيث تقبل شعب البكالوريا وفقا لما تم تحديده في المنشور التوجيهي دون اشتراط معدل القبول، ولفت إلى أن تكوين الطلبة بيداغوجيا يتم بالشراكة مع “مدرسة بينزنس سكول الفرنسية” ويمكن للمتخرجين إكمال الماستر في الخارج أو حتى في الجامعات الجزائرية، أما فيما يخص تكاليف الدراسة، فشرح ذات المصدر بأنها تدفع على خمس دفعات، وتختلف من سنة إلى أخرى حيث يقدر ثمن الدراسة في السنة الأولى بنحو 39 مليون سنتيم، أما السنة الثانية 41 مليون سنتيم، والثالثة 44 مليون سنتيم، حيث يستفيد الطلبة من ورشات عمل وتربصات ميدانية، مع القيام بمشروع نهاية التخرج.

تخصص لغة إنجليزية للأعمال للراغبين في التكوين بالإنجليزية

وفي سياق ذي صلة، يقدم معهد إدارة الأعمال بالجزائر “أنسيم” تخصصات إدارة الأعمال، وتسويق/ تجارة دولية، ومحاسبة مراقبة وتدقيق، مالية إسلامية، وفي العلوم الاقتصادية تخصصي: اقتصاد مالي وبنكي، إعلام آلي للتسيير، ويتطلب الدخول له مقابلة أمام المجلس البيداغوجي وهو متاح للشعب العلمية والرياضية وتسيير واقتصاد، كما يقدم تكوينا في ميدان آداب ولغات أجنبية لغة إنجليزية للأعمال لكل شعب البكالوريا شرط اختبار مستوى اللغة الإنجليزية.

ويمكن للطلبة الحاصلين على بكالوريا شعب علمية وتسيير واقتصاد التسجيل في المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر التي تقدم تكوينا في شعبة علوم التسيير تخصص تسير فندقي وإطعام، ويتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا، مع إخضاع المترشحين لاختبار في مادتي اللغة الفرنسية والإنجليزية ومادة الرياضيات واختبار شفهي، ويمكن الإطلاع على تكاليف الدراسة عن طريق الاتصال بالمدرسة.

ويتيح المعهد العالي للعالي للغات الأجنبية بالبليدة للطلبة الراغبين في التكوين في اللغات الحصول على ليسانس في اللغات: الإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية، وينبغي على الطالب الراغب في دخوله التحويل بعد التسجيل في الجامعة العمومية على أن يدفع مبلغ، 32 ألف دينار للشهر.

هذا، وتوجد مؤسسات تكوين عال خاصة في الرياضيات والإعلام الآلي، حيث تشترط الحصول على معدل عام يفوق 11/20 وأن تفوق علامة مادة الهندسة المدنية أو الميكانيكية 10/20 وحتى بالنسبة لشعبة العلوم والتكنولوجيا “إلكترونيك” وعلوم المادة “كيمياء”، كما نجد المعهد العالي للعلوم ببرج الكيفان الذي يقدم ليسانس لفائدة شعب البكالوريا الأدبية وحتى العلمية وهذا في تخصصات الحقوق والعلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال وتاريخ وحضارة إسلامية وتوجيه وإرشاد.