15 متهما أمام الاستئناف عن تزوير جوازات سفر لـ”الحراقة”

موجهة لمهاجرين غير شرعيين بدول أوروبية مقابل 63 مليونا للواحد

يفتح مجلس قضاء الجزائر، هذا الأربعاء 10 سبتمبر الجاري، ملف استخراج “جوازات سفر مزورة “، من خلال استقطاب المهاجرين غير الشرعيين من جنسية جزائرية المتواجدين ببعض الدول الأوروبية الراغبين في استخراج جوازات سفرهم وإدخالهم من دون حضورهم في التطبيق المعروف “إلكترونيك قيشي” المعتمد من طرف وزارة الداخلية، مقابل مبالغ مالية قدرها 2500 أورو، أي ما يعادل 63 مليون سنتيم.

ويتابع في ملف الحال 15 متهما، بينهم موظفون في بلدية خنشلة، عن تهم ثقيلة، تتعلق بجنح تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد الجنحة، قبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي لصالحه لاستغلال نفوذه الفعلي بهدف الحصول من إدارة عمومية على منافع غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام معالجة آلية إضرارا بهيئة عمومية إلى جانب التزوير في وثائق سفر ووثائق إدارية بغرض إثبات حق تسليم وثائق سفر الشخص يعلم أن لا حق له فيها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: 176 و177 فقرة 2، المادة 394 مكرر 1، المادة 394 مكرر 3 من قانون العقوبات، المادة 32 المادة فقرة 2، المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والمواد 22 و23 الفقرة 3 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 19 جويلية 2024، حيث وردت إلى مصالح فرقة مكافحة الاتجار بالأشخاص والمهاجرين بالفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة، معلومات مفادها وجود حساب إلكتروني على تطبيق “سناب شات” حامل للتسمية المستعارة waliddz24حيث أن صاحبه يعرض خدمة تسوية وضعية فئة المهاجرين غير الشرعيين من جنسية جزائرية المتواجدين ببعض الدول الأوروبية من خلال استخراج جواز سفرهم وإرسالها لهم مقابل مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 2500 أورو .

وتفيد المعلومات الواردة أن صاحب الحساب المذكور هو من جنسية جزائرية مقيم بمدينة مرسيليا بدولة فرنسا يستغل الرقم الهاتفي الأجنبي في اتصالاته عبر تطبيق “واتساب”، حيث يطلب من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في استخراج جوازات السفر، إرسال عبر البريد الإلكتروني بيانات هوياتهم مع صورة شمسية ذات خلفية بيضاء.

وسعيا منه لكسب ثقة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتعاملون معه، يقوم صاحب الحساب الحامل بإرسالهم صورا تتضمن بياتهم الشخصية وهي مدرجة ضمن نظام تسيير الوثائق البيومترية حيث يشتبه تعامله مع موظفين تابعين للمصالح البيومترية لاستخراج جوازات السفر لفائدة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين خارج الوطن.

كما أوردت معلومات أن المعني بالأمر قام باستخراج عدة جوازات سفر بيومترية بنفس الطريقة والكيفية من المصالح البيومترية بولاية خنشلة لفائدة مهاجرين غير شرعيين متواجدين حاليا خارج الوطن.

ومواصلة للأبحاث والتحريات التقنية باستغلال البريد الإلكتروني المستعمل في استقبال البيانات الشخصية للمهاجرين الراغبين في استخراج جوازات السفر، بينت أن مستعمل الخط الهاتفي المربوط بشبكة الأنترنت هو شقيق المتهم الرئيسي “خ.أمير” المدعو “خ.أيمن”، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مقيم بمدينة خنشلة، هذا الأخير، حسب المعلومات المستقاة ميدانيا، يعمل في المصلحة البيومترية ببلدية خنشلة، بالموازاة مع تسييره لوكالة كراء السيارات مقرها بمحاذاة بلدية خنشلة، وما يلفت الانتباه أن كل من علبة البريد الإلكتروني ووكالة كراء السيارات يحملان نفس التسمية.

وقد أدانت محكمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، شهر ماي الماضي المتهم الرئيسي في ملف الحال المدعو “خ.أمير” و 4 موظفين ببلدية خنشلة بـ7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 700 ألف دينار جزائري ضد كل واحد منهم مع تأييد الأوامر بالقبض الصادرة ضدهم.

وبالمقابل، فقد تراوحت العقوبات التي وقّعتها المحكمة في حق بقية المتهمين بين 4 وعامين وسنة واحدة حبسا نافذا مع إلزام المحكوم عليهم بأداء بالتضامن للطرف المدني المتمثل في الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا قدره 1 مليون دينار جزائري.