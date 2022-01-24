15 يوما أمام المترشحين الأحرار لتصحيح الأخطاء

ديوان المسابقات يعيد فتح موقعيه في الفاتح فيفري

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين، للمترشحين الأحرار لامتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2022، بداية من الفاتح فيفري المقبل وإلى غاية الـ15 منه، قصد تمكينهم من مراجعة معلوماتهم والتأكد من صحتها.

برمجة “البكالوريا الرياضية” بين 8 و19 ماي المقبل

ووجهت الوزارة من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نداء لكافة المترشحين الأحرار لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، تحثهم من خلاله على أهمية الولوج إلى موقعي الديوان خلال الفترة بين الفاتح والـ15 من شهر فيفري المقبل، لمراجعة معلوماتهم والتأكد منها، خاصة ما تعلق بالاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد، وفي حال اكتشافهم وجود خطإ ما، فإنهم مدعوون وجوبا لإبلاغ مديرية التربية كتابيا بالتصحيحات الضرورية.

وأما بخصوص المترشحين المنتمين إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، دعا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المعنيين، إلى ضرورة إبلاغ المركز الجهوي لذات المؤسسة وذلك قبل يوم الثلاثاء 22 فيفري كآخر أجل، على أن يتحملوا المسؤولية كاملة عن أي خطأ لم يعلنوا عنه في آجاله المحددة.

وجدد الديوان تأكيده على أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأحد 8 ماي إلى غاية يوم الخميس 19 ماي 2022، فيما دعت المترشحين الأحرار، بمن فيهم الممتحنون المنتمون إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد إلى سحب استدعاءاتهم الخاصة باختبار مادة التربية البدنية من موقعي الديوان ابتداء من الـ17 أفريل المقبل.