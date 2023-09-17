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150 حالة تسمّم بسبب تلوث مياه الشرب في درنة

الشروق أونلاين
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150 حالة تسمّم بسبب تلوث مياه الشرب في درنة
ح.م
مخلّفات السيول في درنة

أكد مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض حيدر السائح يوم السبت، أن مياه الآبار أضحت غير صالحة للشرب في درنة. مؤكدا تسجيل 150 حالة تسمم جراء استهلاكها.

وقال السائح حسب ما نقلته منصة حكومة الوحدة الوطنية، إن حالات التسمّم المسجّلة تعود إلى “اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي”، جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

وأكد السائح أن المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة من السيول، موضحا أن هذا الإجراء يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض.

وأوضح المسؤول أن المركز يوصي بتقسيم درنة إلى 3 مناطق:

  • المناطق المتضررة،
  • والهشة،
  • والآمنة.

“وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول، وإغاثة المتضررين، ومساعدة العائلات على النزوح للمناطق آمنة”، وفق ما ذكرته المنصة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، جراء إعصار “دانيال” المتوسطي، إلى 11 ألف و300 قتيل. وفق ما أكدته الأمم المتحدة مساء السبت.

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