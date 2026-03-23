150 عارضا أجنبيا في الطبعة الـ4 للصالون الدولي للحديد والصلب

حدث هام لتبادل الخبرات وإبرام الصفقات بين المؤسسات المشاركة

تحتضن الجزائر الطبعة الرابعة للصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية من 30 مارس إلى 1 أفريل، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

ووفقا لما نقله التلفزيون الجزائري عن المنظمين، ستعرف التظاهرة مشاركة 250 عارضا، منهم 150 عارضا أجنبيا، يمثلون مؤسسات من عدة دول منها الصين، إيطاليا، تركيا، الهند، النيجر، تونس، وليبيا.

كما ستشهد التظاهرة كذلك حضور عدد من الهيئات الدولية المهنية الفاعلة في هذا القطاع، مثل المنظمة العالمية للحديد والصلب.

وستعرف هذه الطبعة وفقا لذات المصدر مشاركة مؤسسات على غرار المجمع الصناعي المنجمي “سونارم” والشركة الليبية للحديد والصلب، والمؤسسة الوطنية الليبية للتعدين، وشركات أخرى أجنبية “تتطلع لتجسيد مشاريع استثمارية في الجزائر”.

وسطر المنظمون سلسلة من الندوات والمحاضرات حول عدة مواضيع لاسيما إزالة الكربون في الصناعات المعدنية، وسبل تطوير النشاط المنجمي وفق المعايير الدولية.

وتأتي هذه الطبعة للصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية وفقا للمنظمين، ضمن “الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر”، لاسيما بعد الشروع في استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات، مؤكدين أن هذه التظاهرة “فرصة مواتية لتبادل الخبرات وإبرام الصفقات بين المؤسسات المشاركة”.

ويهدف هذا الحدث وفقا لذات المصدر، إلى المساهمة في تثمين القدرات المنجمية الوطنية تماشيا مع جهود الدولة في تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات.