150 عارضا في الصالون الأول للاستيراد والتصدير الإفريقي

لتعزيز المبادلات البينية

شارك أكثر من 150 عارضا منهم 14 بلدا إفريقيا الثلاثاء، في الصالون الأول للاستيراد والتصدير البيني الإفريقي (ايمباكس 2021)، المنظم على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، بهدف السماح للمتعاملين الاقتصاديين في القارة باغتنام الفرص المتاحة في مجال المبادلات والشراكة والاستثمارات.

ويندرج هذا الصالون الذي دشنه الأمين العام لوزارة التجارة، رضوان عليلي، والذي سيستمر إلى غاية يوم الخميس 27 ماي، في إطار الاستمرارية ومرافقة الاتفاقات الجمركية البينية الإفريقية، المتعلقة بإنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية.

وقد استقبلت الطبعة الأولى من الصالون، المنظم في سياق تفشي وباء كوفيد-19، الممثليات التجارية والمستشارين الاقتصاديين للسفارات الإفريقية بالجزائر، في حين تتكون المشاركة الوطنية من أكثر من 80 مؤسسة تنشط في مختلف المجالات.

وأوضح المنظمون أن الصالون الأول للاستيراد والتصدير البيني الإفريقي، يهدف إلى ترقية إنتاج مختلف البلدان الإفريقية ودعم التصدير.

كما تهدف هذه التظاهرة كذلك إلى تطوير وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية من خلال جمع كل مؤسسات القارة بشكل يسمح بتثمين الإمكانيات ونوعية المنتجات التي يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية في إطار منطقة التبادل الحر الإفريقية.

في هذا الصدد، أشار السيد عليلي إلى أن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستغير إفريقيا، داعيا المؤسسات الجزائرية إلى اغتنام هذه “الفرصة الحقيقية” من اجل تنمية المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية والاستفادة من التسهيلات الممنوحة في مجال الرسوم الجمركية.