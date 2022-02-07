150 منحة دراسية مجانية بالجامعة المصرية اليابانية

التسجيل إلكترونيا قبل 12 فيفري الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح أمام طلبة الدراسات العليا بالبلدان الإفريقية عموما والجزائر بشكل خاص، للحصول على منحة دراسية لمواصلة الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية.

وأوضحت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بالوزارة الوصية، في التعليمة الوزارية رقم 35 والمؤرخة في 2 فيفري الجاري والموجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات الثلاث، بأنها قد تلقت مذكرة من سفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر، تفيد أن الجامعة المصرية اليابانية توفر 150 منحة مخصصة لطلاب الدراسات العليا بالبلدان الإفريقية وهي سارية على مدار ثلاث سنوات بمعدل 50 منحة كل سنة خلال الثلاثي 2020/2022، وهي المنحة التي تشمل مصاريف الدراسة والإقامة وتذاكر الطيران بالإضافة إلى تأمين صحي وراتب شهري.

وأضافت الوزارة الوصية من خلال مديرية التعاون والتبادل الجامعي، بأنه في ضوء بدء إجراءات القبول للفصل الدراسي خريف 2022، فإنها تدعو الطلبة المهتمين بهذه المنحة إلى المسارعة في الاطلاع على الإجراءات وشروط التقييم المعلنة على الموقع الرسمي للجامعة.

فيما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب الترشح إلكترونيا من خلال الموقع في الفترة من 30 ديسمبر 2021 وإلى غاية 12 فيفري 2022 كآخر أجل، مؤكدة بالمقابل بأنه وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن التواصل مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة على البريد الإلكتروني.