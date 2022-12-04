1500 مرشدة دينيّة في مواجهة التطرف والأمية والآفات الاجتماعية

أغلبهنّ بشهادات ليسانس وماجستير ودكتوراه

سجل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف منذ سنة 2002 ارتفاعا في عدد المرشدات الدينيات من 200 إلى أكثر من 1500 حاليا، حسبما كشف عنه الأحد بالبليدة وزير القطاع يوسف بلمهدي.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق أشغال الملتقى الوطني الأول للمرشدات الدينيات تحت شعار “الإرشاد الديني النسوي… المهام والتحديات”، أن عدد المرشدات الدينيات بالجزائر ارتفع منذ استحداث هذه الرتبة سنة 2002 من نحو 200 مرشدة إلى أكثر من 1500 حاليا، مضيفا أن هذا العدد مرشح للارتفاع أكثر مستقبلا.

وأشار بلمهدي إلى أن قطاع الشؤون الدينية يحصي 14 معهد تكوين للأئمة والإطارات الدينية إلى جانب مدرسة وطنية تابعة للقطاع، لافتا إلى التحضير لوضع حجر أساس إنجاز معهد جديد متخصص في تكوين الأئمة والإطارات الدينية بدولة النيجر والذي سيخصص أيضا لتكوين المرشدات تحت إشراف أستاذات مختصات في الإرشاد الديني من الجزائر.

واعتبر الوزير أن “رغم قلة عدد المرشدات إلا أنهن تمكن من رفع التحدي والقيام بواجبهن في تنمية المجتمع وفق المرجعية الدينية الوطنية والوقوف سدا منيعا ضد مختلف الأفكار الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التحسيس والتوعية وتقديم الحلول الشرعية ضمن المرجعية الدينية الوطنية”.

وأضاف أن أغلبية المرشدات الدينيات حائزات شهادات جامعية برتبة ليسانس وكذا ماجستير وحتى شهادات الدكتوراه مما يؤهلهن لتأدية دورهن على أكمل وجه، سواء من ناحية مكافحة الأمية لدى الكبار أو من الناحية الاجتماعية من خلال التحسيس والتوعية خاصة فيما يخص مكافحة كافة الآفات الاجتماعية والأفكار “الدخيلة المتطرفة التي تهدد تماسك الأسرة والمجتمع ككل”.

واعتبر الوزير الملتقى الوطني للمرشدات بمثابة لقاء حواري وطني لتحديد انشغالات نساء الجزائر عبر مختلف الولايات و كذا فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركات اللواتي فاق عددهن 110 مرشدة ممثلات لمختلف ولايات الوطن والمرتقب أن يخرج بتوصيات تخص ترقية مهامهن.

وتخلل هذا اللقاء الوطني الذي ستتواصل أشغاله إلى يوم الإثنين، عقد ست جلسات علمية تتضمن مداخلات حول دور المرشدة الدينية سواء فيما يخص الفتوى الشرعية أو محاربة التطرف ونشر ثقافة العمل الخيري إلى جانب تنظيم ورشات جانبية.