1500 نشاط للمقاول الذاتي وتركيز على التكنولوجيات الحديثة

أبرزها نشاط الاستيراد المُصغر الذي لقي إقبالا كبيرا

بات نشاط المقاول الذاتي الذي استحدثته السلطات مؤخرا، الأكثر اهتماما وسط الشباب الراغبين في ممارسة نشاطات مصغرة منظمة ومحمية قانونا، وهو ما جعلهم يبحثون عن معلومات تفصيلية. وارتأت اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي المنضوية تحت لواء جمعية التجار والحرفيّين، الإجابة، في ندوة وطنية، عن أهم انشغالات المسجلين ضمن نشاط المقاول الذاتي، بحضور مختصين في المجال.

يتزايد عدد المُسجّلين للحصول على بطاقة المُقاول الذاتي، يوما بعد آخر، بعدما وجد فيها الشباب من مختلف الفئات والأعمار والمستويات التعليمية، فرصة لممارسة نشاطات تجارية وإنشاء مؤسسات مصغرة منظمة قانونيا.وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، خلال الندوة الوطنية للمقاول الذاتي، التي نظمها المكتب الولائي تحت إشراف اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي المنضوية تحت لوائها، بالمركز الثقافي ببلدية ابن عكنون، بأنهم يشجعون الشباب للولوج إلى عام المقاولاتية، التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني، كما أنهم سيرافقون المتحصلين على بطاقة المقاول الذاتي والذين وصل عددهم إلى 30 ألف، من خلال التكوين والمعلومات، إضافة إلى ربطهم مباشرة مع الفاعلين في السوق الوطنية، سواء في شق الإنتاج والتموين أم التوزيع والتسويق.

إحصاء 30 ألف مقاول ذاتي

وكشف بولنوار، عن إطلاق مبادرة شهر سبتمبر المقبل لتشجيع الشباب المتحكمين في التقنيات التكنولوجية الحديثة، لابتكار منصات رقمية وتطبيقات لمساعدة المنتجين والموزعين. ومن جهة أخرى، وبحسب ما كشفته مُمثلة عن الوكالة الوطنية للمقاول الذّاتي، يوجد 1500 نشاط تجاريّ مطروحة على المُسجّلين، والذين يختارون ما يُناسب مُؤهّلاتهم وتكوينهم ورغباتهم.

رئيس لجنة المقاول الذاتي: نتلقى أسئلة كثيرة حول قانون الاستيراد المصغر

وأخذ موضوع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المُصغر حصّة الأسد في النقاشات، باعتباره النشاط الأكثر طلبا من الشباب، منذ صدور المرسوم، الذي يسمح للمقاولين باستيراد بعض السلع مع تسديد رسوم جمركية بسيطة.

وفي الموضوع، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، زوبير لبيهيّات في تصريح لـ”الشروق”، بأن تسليط الضوء صبّ على موضوع نشاط الاستيراد المصغر المستحدث مؤخرا، لصالح الشباب ضمن بطاقة المقاول الذاتي، والذين يبحثون عن معلومات أكثر، في ظل عدم التفصيل الدقيق في الإجراءات المعمول بها، سواء ما تعلق بالرسوم الجمركية أم الحصول على الرخصة العامة، وأيضا الامتيازات التي يتمتعون بها، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية”. وقال محدثنا: “أنشأنا اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي تزامنا مع صدور القانون، لطرح انشغالات والإجابة على تساؤلات الشباب. بحيث أصبحنا نتلقى أسئلة كثيرة حول موضوع الاستيراد المصغر”.