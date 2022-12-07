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العالم

155 إصابة في حادث اصطدام قطارين بإسبانيا

الشروق أونلاين
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155 إصابة في حادث اصطدام قطارين بإسبانيا
ح.م

أعلنت خدمة الطوارئ الإسبانية، الأربعاء، عن اصابة 155 شخصًا على الأقل في حادث اصطدام قطارين على خط الضواحي في اتجاه برشلونة.

وأكدت وسائل اعلام محلية وقوع 150 إصابة خفيفة وخمسة أخرى أقل خطورة، وفقًا لأحدث البيانات التي أعلنت عنها خدمة الطوارئ الاسبانية.

وأجبر الحادث الحماية المدنية الاسبانية على تفعيل خطة التأهب لحوادث قطارات، بعد التعطل الجزئي الذي عرفته حركة قطارات الضواحي.

ووقع حادث التصادم في حدود الساعة 7:50 صباحًا، بين قطار كان متجهًا نحو برشلونة بقطار آخر من الخلف كان متجها أيضا نحو العاصمة الكاتالونية على مستوى محطة مونتكادا.

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