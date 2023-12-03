15523 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء حرب الإبادة الصهيونية على غزة إلى 15 ألفا و523، وبلغ عدد المصابين 41 ألفا و316.

وذكر المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة أن “قوات الاحتلال ارتكبت عشرات المجازر المروعة خلال الساعات الماضية. حيث وسعت دائرة استهدافها للمدنيين وقصفت جميع مناطق القطاع دون استثناء رغم ادعائها وجود مناطق آمنة”.

وأضاف القدرة أن “الجرحى ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية، كما اتهم الاحتلال بتعمد الاستمرار بقصف مستشفيات شمالي القطاع”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الاحتلال اعتقل 35 كادرا صحيا من قطاع غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي”.

وقالت صحة غزة إن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا، حيث أكدت عن استشهاد العشرات.