158 ألف مخالفة تجاريّة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

مصالح الرقابة وقمع الغش تتصدّى للتجاوزات في حق المواطن

سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 158 ألف مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2022، حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.

وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة محمد لوحايدية، في تصريح لـ”واج”، أنه تم تسجيل ارتفاع “محسوس” في مؤشرات الرقابة خلال الفترة بين جانفي وسبتمبر 2022، حيث قام أعوان القطاع بـ1601823 تدخل (زيادة بـ23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021)، مكن من تسجيل 158108 مخالفة (+59 بالمائة)، وتحرير 134100 محضر متابعة قضائية (+41 بالمائة).

لوحايدية: تعديلات قانونية من أجل إلزام التجار بالتعامل بالفاتورة

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ1،353 مليار دج (+36 بالمائة) واقتراح غلق 13187 محل تجاري (+47 بالمائة).

ولدى تفصيله لنتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى لـ2022، أفاد لوحايدية بأنه تم، في مجال “مراقبة الممارسات التجارية”، القيام بـ852952 تدخل، أسفر عن معاينة 88465 مخالفة تم على إثرها تحرير 84428 محضر متابعة قضائية.

ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 7186 مخالفة لعدم الفوترة، منها 881 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية أو مزورة .

وتم في هذا الإطار، تسجيل رقم أعمال مخفي بقيمة 27.65 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مقارنة بـ60.12 مليار دج خلال نفس الفترة من 2021، أي بتراجع نسبته -54 بالمائة.

وأشار لوحايدية، في هذا الصدد، إلى أن القطاع يواصل العمل على إعداد النصوص القانونية التي ستساعد على محاربة هذه الظاهرة.

وأكد المسؤول بأن “القطاع يحضر لتعديلات تمس العديد من النصوص من أجل إلزام التجار بالتعامل بالفاتورة، لاسيما أن الضريبة تطبق على الربح وليس على رقم الأعمال المحقق، وتستهدف تتبع مسار المنتوج”.

وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 97.168 مليون دج مما أسفر عن تحرير 2800 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

وشكل عدم الإشهار بالأسعار والتعريفات المخالفة الرئيسة بنسبة 35 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة في هذا المجال، تليها عدم إشهار للبيانات القانونية (17 بالمائة) ثم ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (9 بالمائة)، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (8 بالمائة)، وكذا عدم القيد في السجل التجاري (7 بالمائة).

أما في مجال “مراقبة النوعية وقمع الغش”، تم تسجيل 748871 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 69643 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 49672 محضر متابعة قضائية.

كما تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 830.437 مليون دج، واقتراح غلق 3697 محل تجاري، حسب الحصيلة التي قدمها السيد لوحايدية.

وشكل عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، وخداع أو محاولة خداع المستهلك وحيازة أو عرض منتوج غير مطابق، المخالفات الرئيسية المسجلة في السوق الداخلية بنسبة 26 بالمائة و12 بالمائة، على التوالي، من إجمالي المخالفات المسجلة في هذا المجال.

من جهة أخرى، قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

وتم في هذا الجانب، إجراء تحاليل مخبرية على 11608عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1985 عينة أي بنسبة 17 بالمائة، وإنجاز 111489 تحديد في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس، أسفرت عن ثبوت 4134 حالة عدم مطابقة.

وفي إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة، فقد سجلت الحصيلة حجز 4046 طن من السلع بقيمة إجمالية تقدر بـ219.65 مليون دج، ناجمة عن 74222 تدخل مكن مصالح الرقابة من تسجيل 93 جنحة، وتحرير 86 محضر متابعة قضائية.

وأكد لوحايدية بهذا الخصوص بأن “الدولة ستقف بالمرصاد لكل من تخوله نفسه التلاعب بغذاء الجزائريين، لاسيما المواد الغذائية المدعمة وواسعة الاستهلاك”.

وجدد بهذا الشأن الدعوة للتجار للتصريح بالمخازن ومحتوياتها على مستوى مديريات التجارة الولائية، لتفادي العقوبات في إطار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

وحسب ذات المسؤول، فإن “وثيقة التصريح بالمخزون تشكل تأمينا لنشاط التاجر، إذ تحميه من أي متابعة قضائية محتملة جراء تخزين المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع”.

وبالنسبة لعمليات الرقابة المرتبطة بالمواد الغذائية، سجل القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، حجز كميات تفوق 436 ألف طن بقيمة مالية بلغت 55.057 مليون دج.

وتم في هذا الإطار، تسجيل 8994 مخالفة أسفرت عن تحرير 7895 محضر والغلق الإداري لـ646 محل تجاري.

وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المقنن، تم تسجيل 2048 مخالفة أسفرت عن حجز 20793 لتر وتحرير 1815 محضر متابعة قضائية.

كما تم تسجيل 4921 مخالفة تخص عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية بكمية فاقت 186 ألف طن، و438 مخالفة تخص مذابح الدواجن غير الشرعية بكمية قاربت 16 ألف طن، و524 مخالفة تخص ضوابط نقل المواد الغذائية والمشروبات بكمية 188 ألف طن، إلى جانب 1063 مخالفة تخص ظاهرة البيع على الأرصفة.