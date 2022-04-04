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الجزائر
بعد الانتهاء من المسابقات وإعلان النتائج

16 أفريل هو موعد انطلاق التكوين في الدكتوراه

إلهام بوثلجي
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16 أفريل هو موعد انطلاق التكوين في الدكتوراه
أرشيف

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ السبت 16 أفريل 2022 للانطلاق الرسمي للتكوين في الدكتوراه الطور الثالث بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الناجحين .

وتم تحديد تاريخ استئناف الدروس بعد الانتهاء من إجراء مسابقات الدكتوراه عبر مؤسسات التعليم العالي، والتي جرت في الفترة من 20 فيفري حتى 20 مارس 2022، إذ تسابق فيها أزيد من 400 ألف مترشح على 5666 مقعد بيداغوجي.

وفي السياق، راسلت وزارة التعليم العالي مديري الجامعات، من أجل تنظيم مراسيم الانطلاق الرسمي للتكوين في الدكتوراه، بعنوان السنة الجامعية الحالية يوم 16 أفريل على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بحضور الطاقم الإداري والبيداغوجي والعلمي للمؤسسة الجامعية، وأعضاء لجان التكوين في الدكتوراه.

وخلال الافتتاح سيتم استقبال الطلبة الجدد الناجحين في مسابقة الدكتوراه مع طلبة الدكتوراه الذين هم قيد التكوين، فيما سيلقي مدير المؤسسة الجامعية المعنية كلمة للترحيب بالطلبة الجدد.

وفي ذات السياق، سيتم بث كلمة وزير التعليم العالي المسجلة عبر كافة الجامعات المعنية بالتكوين في الطور الثالث، فضلا عن تقديم محاضرة تخص منهجية البحث العلمي لفائدة الطلبة الناجحين في الدكتوراه .

وجدير بالذكر أن مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2021-2022 شهدت عدة تغييرات والخاصة بعروض التكوين وتنظيم المسابقة وفقا لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل التحسين من مستوى التكوين، وقد أحصت الوزارة بعد انتهاء عملية الطعون 461901 ترشيح لاجتياز مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2021-2022، تم قبولهم، فيما تم تأكيد ترشيح 401127 منهم، يتوزعون على مستوى المؤسسات الجامعية المؤهلة للتكوين في الطور الثالث “دكتوراه أل أم دي”.

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