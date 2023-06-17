16 تذكرة في المزاد لموعد كوت ديفوار

الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

ستكون الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (كان 2023 – كوت ديفوار)، المقررة نهاية الأسبوع الجاري، فرصة للعديد من الدول لضمان تأشيرة خوض الموعد القاري والالتحاق بالفرق السبعة التي تأهلت رسميا آخرها كانت مصر.

في المجموعة الأولى، ستتنافس ثلاثة منتخبات على تأشيرتين، حيث تحتل نيجيريا الصدارة برصيد 9 نقاط، وغينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وسيراليون في المركز الثالث بخمس نقاط. تملك سان تومي وبرينسيب صاحبة المركز الأخير نقطة واحدة، مما جعلها تقريبا خارج المنافسة.

ويخوض منتخب نيجيريا المتصدر، مباراة خارج أرضه أمام سيراليون، حيث ستضمن نقطة التعادل للمنتخب النيجيري مكانا في نهائيات كوت ديفوار العام المقبل. أما سيراليون، فسيكون مجبرا على تحقيق الفوز في مباراته للإبقاء على آمال التأهل، وسيتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه.

وسيخوض منتخب غينيا بيساو الجولة الخامسة خارج الديار عندما يحل ضيفا على سان تومي وبرينسيب. وسيسعى لاعبو غينيا بيساو من الحفاظ على فرصهم للتأهل، وانتظار تعثر سيراليون.

وفي المجموعة الثانية يملك منتخب بوركينافاسو في رصيده 10 نقاط عقب إجراء أربع مباريات، ما جعله يضمن تذكرة نهائيات موعد كوت ديفوار. وستلعب التذكرة الثانية في هذه المجموعة بين ثلاثة منتخبات وهم الرأس الأخضر، إسواتيني والطوغو، حيث يملك منتخب الرأس الأخضر سبع نقاط، بينما يملك الطوغو وإسواتيني في رصيدهما نقطتين فقط. وسيواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره من بوركينافاسو المتصدر على أرضه، في الوقت الذي سيواجه منتخب إسواتيني في المباراة الأخرى منافسه الطوغولي.

في المجموعة الثالثة، يتصدر منتخب ناميبيا التي تضم ثلاثة منتخبات فقط، برصيد خمس نقاط، في الوقت الذي تحتل فيه الكاميرون المركز الثاني بأربع (04) نقاط، ويأتي منتخب بورندي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويتنقل منتخب ناميبيا لمواجهة بورندي في مباراته الأخيرة خلال التصفيات، حيث تنقصه نقطة واحدة فقط لضمان التأهل بشكل رسمي. وسيكون منتخب الكاميرون معفى خلال هذه الجولة.

في المجموعة الرابعة، ضمنت مصر صعودها إلى نهائيات كوت ديفوار بعد فوزها على غينيا (2-1) يوم الأربعاء لتتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة متبوعة بغينيا (9 نقاط)، فيما يحتل منتخبا مالاوي وإثيوبيا المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وتملك منتخبات غانا، جمهورية إفريقيا الوسطى وأنغولا فرصة التأهل إلى نهائيات كوت ديفوار عن المجموعة الخامسة، في الوقت الذي أقصي فيه منتخب مدغشقر من السباق. وتتصدر غانا المجموعة برصيد ثماني نقاط متفوقة على جمهورية إفريقيا الوسطى (7 نقاط) وأنغولا (5 نقاط). وتتنقل أنغولا لمواجهة جمهورية إفريقيا الوسطى، بينما ستلعب غانا أمام مدغشقر في أنتاناناريفو.

من جهتها، حسمت الجزائر مبكرا تذكرة كأس أمم إفريقيا في المجموعة السادسة، بعد مشوار مثالي بتحقيق أربعة انتصارات في أربع مباريات. وتبقى التأشيرة الثانية للتأهل في هذه المجموعة، محل صراع بين منتخبات تنزانيا، أوغندا والنيجر. وستستضيف تنزانيا صاحبة المركز الثاني (4 نقاط)، منتخب النيجر (المرتبة الـ4 / نقطتين 2) في الملعب الوطني بـ “دار السلام”. أما منتخب أوغندا (4 نقاط) سيستقبل نظيره الجزائري في ملعب “جابوما” بالكاميرون، المنتخب الجزائري، حامل اللقب مرتين.

في المجموعة السابعة، يتصدر منتخب مالي جدول الترتيب برصيد تسع (09) نقاط، وسيحتاج فقط إلى نقطة التعادل من أجل التأهل عندما يخوض الجولة الخامسة خارج قواعده في برازافيل أمام الكونغو صاحبة المركز الثاني (06 نقاط).

أما غامبيا، فستخوض هذه الجولة خارج أرضها أمام جنوب السودان، متذيل الترتيب برصيد 03 نقاط.

في المجموعة الثامنة، تأهل منتخب كوت ديفوار إلى النهائيات بصفته البلد المنظم بينما تبقى التأشيرة الثانية في هذه المجموعة بين منتخب زامبيا وجزر القمر، عقب إقصاء ليزوتو متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

يملك منتخب زامبيا تسع نقاط، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط، عندما يستضيف منتخب كوت ديفوار للحاق به في النهائيات. بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وسيواجه منتخب لوزوتو خارج أرضه، مما يجعله في حاجة إلى الفوز للإبقاء على آماله حية.

في المجموعة التاسعة، يتصدر منتخب الغابون المجموعة برصيد (7 نقاط) ويليه كل من السودان (6 نقاط) وموريتانيا (5 نقاط)، في حين يتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المرتبة الأخيرة (4 نقاط). ويستضيف المتصدر الغابوني، نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في فرانسفيل، بينما يستضيف منتخب السودان، ضيفه منتخب موريتانيا في المباراة الأخرى.

وفي المجموعة العاشرة، تتصدر تونس المجموعة برصيد 10 نقاط حيث حسمت تأهلها مسبقا في هذه المجموعة. ومن المتوقع أن تنضم إليها غينيا الاستوائية التي تملك 9 نقاط. وسيتقابلان في مالابو أين سيحتاج منتخب غينيا الاستوائية إلى نقطة واحدة فقط للتأهل.

أما منتخب ليبيا، فيتواجد في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وسيكون مطالبا بالفوز خارج أرضه في فرانسيستاون، عند مواجهة بوتسوانا التي أقصيت مسبقا. وسيكون منتخب ليبيا مجبرا على الفوز وانتظار خسارة غينيا الاستوائية أمام تونس للإبقاء على آماله في التأهل.

المجموعة الحادية عشرة، حُسم أمر التأهل فيها مبكرا، في مجموعة مكونة من 3 منتخبات فقط، حيث تأهل كل من منتخب المغرب (6 نقاط) وجنوب إفريقيا (4 نقاط), في حين تتواجد ليبيريا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويستقبل منتخب جنوب إفريقيا، نظيره منتخب المغرب في جوهانسبورغ، في مباراة تحديد هوية متصدر المجموعة. وسيسمح الفوز لجنوب إفريقيا باعتلاء المقدمة في انتظار مباراة الجولة الأخير بين المغرب وليبيريا.

أخيرا المجموعة الثانية عشرة، حسمت السنغال حاملة اللقب تأهلها للدفاع عن تاجها في كوت ديفوار، بعد تحقيقها مشوارا من دون خطأ لحد الآن، حيث حققت 4 انتصارات خلال 4 مباريات. ويتنافس منتخب موزمبيق الذي يحتل المركز الثاني (4 نقاط)، مع رواندا (3 نقاط) ومنتخب البنين متذيل الترتيب (2 نقطتين)، على تذكرة التأهل المتبقية في المجموعة.

ويستضيف منتخب البنين، الرائد السنغال في كوتونو، بينما تواجه رواندا ضيفها منتخب الموزمبيق.