16 جريحا في حادثي مرور بولايتي الشلف ومستغانم

أصيب 16 شخصا بجروح مختلفة في حادثي مرور منفصلين وقعا، صبيحة السبت، بولايتي الشلف ومستغانم.

وأفادت مديرية الحماية المدنية في بيان لها أن الحادث الأول وقع على الساعة 07 و40 دقيقة، تمثل في اصطدام سيارة سياحية بحافلة نقل المسافرين (صغيرة الحجم) تعمل خط (تاوقريت – عين مران)، بالطريق الولائي رقم 102 ببلدية تاوقريت.

خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح خفيفة، تم إسعافهم في عين المكان.

كما أوضحت المديرية أن الحادث الثاني نتج عن انجراف وانقلاب سيارة سياحية واصطدامها بشجرة ، بالطريق الوطني رقم 90 ببلدية عين تادلس. بولاية مستغانم

خلف الحادث إصابة 09 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.