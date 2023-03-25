16 جريحا في حادثي مرور بولايتي الشلف ومستغانم
أصيب 16 شخصا بجروح مختلفة في حادثي مرور منفصلين وقعا، صبيحة السبت، بولايتي الشلف ومستغانم.
وأفادت مديرية الحماية المدنية في بيان لها أن الحادث الأول وقع على الساعة 07 و40 دقيقة، تمثل في اصطدام سيارة سياحية بحافلة نقل المسافرين (صغيرة الحجم) تعمل خط (تاوقريت – عين مران)، بالطريق الولائي رقم 102 ببلدية تاوقريت.
خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح خفيفة، تم إسعافهم في عين المكان.
🔴 07 جرحى في حادث مرور بولاية الشلف.
✅ تدخلت وحداتنا على الساعة 07 و40 د، على إثر حادث يتمثل في إصطدام سيارة سياحية بحافلة نقل المسافرين (صغيرة الحجم) تعمل خط (تاوقريت – عين مران)، بالطريق الولائي رقم 102 بتاوقريت.
✅ خلف إصابة 07 أشخاص بجروح خفيفة، تم إسعافهم في عين المكان.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) March 25, 2023
كما أوضحت المديرية أن الحادث الثاني نتج عن انجراف وانقلاب سيارة سياحية واصطدامها بشجرة ، بالطريق الوطني رقم 90 ببلدية عين تادلس. بولاية مستغانم
خلف الحادث إصابة 09 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.
🔴 09 جرحى في حادث مرور بولاية مستغانم.
✅ تدخلت وحداتنا على الساعة 07 و10 دقائق على إثر حادث إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية واصطدامها بشجرة ، بالطريق الوطني رقم 90 ببلدية عين تادلس.
✅ خلف الحادث إصابة 09 أشخاص متعددي الإصابات، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) March 25, 2023