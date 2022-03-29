16 شاشة عملاقة بالجزائر العاصمة لمتابعة مباراة الكاميرون

سيكون بإمكان الجماهير الرياضية بالعاصمة مشاهدة مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني، سهرة الثلاثاء عبر شاشات عملاقة موضوعة بعدة مواقع بولاية الجزائر.

وأعلنت مصالح الولاية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تنصيب شاشات عملاقة في عدة مواقع مفتوحة مجانا للجمهور لمتابعة مباراة الجزائر – الكاميرون المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفي ما يلي المواقع التي ستتوفر بها الشاشات العملاقة:

01/ ملعب 05 جويلية الأولمبي.

02/ القاعة البيضاوية بمركب 05 جويلية: خصيصا للعائلات.

03/ منتزه الصابلات.

04/ ساحة الكيتاني، باب الوادي.

05/ منتزه ميناء الجميلة ، عين البنيان.

06/ الساحةالعمومية لمدينة زرالدة.

07/ المسبح الترفيهي ، بئر التوتة.

08/ الساحة العمومية، وسط الدويرة.

09/ حديقة كليرفال، بوزريعة.

10/ الملعب البلدي لبلدية سيدي امحمد.

11/ الساحة العمومية بعين النعجة – أمام محطة الميترو.

12/ الساحة العمومية لمدينة الحراش.

13/ حديقة تيتو باب الزوار.

14/ الساحة العمومية لمدينة براقي.

15/ الساحة العمومية لمدينة الرويبة.

16/ الساحة العمومية الحوص الأخضر درارية.