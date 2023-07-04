16 طريقة سهلة تجعل منزلك باردا في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح البحث عن طرق سهلة وغير مكلفة لتبريد المنزل أمرا ضروريا وملحا، خاصة وأن بعض العائلات لا تملك مكيفات.

وتعتمد أكثر هذه الطرق على عدم السماح للدفء بالدخول إلى المنزل، وتجنب تشغيل أجهزة كهربائية تضاعف من درجات الحرارة.

وفيما يلي 15 طريقة للحفاظ على برودة منزلك في الأشهر الأكثر دفئا في السنة:

حجب أشعة الشمس

تسبب أشعة الشمس المتسربة عبر النوافذ جوا ساخنا داخل البيت، لذلك من الضرورة إغلاق الستائر بين الساعة 11 صباحا و3 مساء.

هذا هو التوقيت الأكثر سخونة من اليوم، وعندما تنخفض درجة الحرارة أثناء المساء، افتحي الستائر لتدفق آخر أشعة الشمس.

الطهي في المساحات الخارجية

يمكن للحرارة المنبعثة من الفرن أن تتحرك في أرجاء منزلك أثناء الطهي، وإذا كان لديك مكيف هواء، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء دوره تحت فعل الحرارة.

ولتجنب هذا الوضع، من الأحسن استغلال المساحات الخارجية في المنزل للطبخ، أو تحضير وجبات لا تحتاج إلى فرن أو لا تستهلك وقتا طويلا في الطهي.

إيقاف تشغيل الأجهزة غير المستخدمة

قم بإيقاف تشغيل بعض الأجهزة، مثل التلفاز والكمبيوتر مثلا، في حالة عدم استعمالهما، لأنهما يتسببان في رفع درجة الحرارة في البيت.

تجنب الشحن في الليل

من الأفضل شحن الهاتف والجهاز اللوحي في الصباح عندما يكون الجو باردا، وتجنب شحنها ليلا خاصة إذا كنت تعاني من الحر الشديد.

إطفاء المصابيح

المصابيح الكهربائية هي مصدر آخر للحرارة في المنازل، ويجب إبعادها عند محاولة تبريد منزلك، لذلك من الأفضل استعمال الإضاءة منخفضة الطاقة لتقليل ارتفاع درجة الحرارة وتوفير المال.

الاستعانة بالنباتات المنزلية

تعمل النباتات كمكيفات هواء طبيعية وتولد الرطوبة في الغلاف الجوي من خلال عملية تعرف باسم “النتح”، وهي إطلاق الماء أثناء الحرارة.

لذا فإن وجود نباتات منزلية سيساعد في الحفاظ على برودة الجو في الصيف بشكل طبيعي، على أن يتم سقيها بشكل مستمر، بحسب موقع goodto.

استعمال أفلام النوافذ العاكسة

يمكن لأفلام النوافذ العاكسة أن تحجب ما يصل إلى 78٪ من حرارة الشمس و99٪ من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تثبيت المظلة

عادة ما تتناسب المظلات فوق نوافذك وتحمي منزلك من أشعة الشمس، هذا يقلل من كمية الضوء التي يمتصها منزلك وبالتالي سيبقي منزلك باردا في الصيف. ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، يمكن أن تقلل مظلات النوافذ ما يصل إلى 65-77 ٪ من اكتساب الحرارة الشمسية.

إغلاق الأبواب

للحفاظ على الهواء البارد، أغلق أبواب الغرف غير المستخدمة، لأن ذلك يمنع تسرب الهواء البارد إلى أجزاء المنزل التي لا تحتاج إليها.

كما أنه يقلل من مقدار الجهد الذي يحتاجه مكيف الهواء لتبريد مناطق أكثر اتساعا.

الألوان الفاتحة

اختاري الأقمشة الفاتحة لأغطية السرير، ويُفضل أن تكون ذات ألوان أكثر إشراقا مثل الأبيض، لأنها تعكس الضوء والحرارة وتحافظ على منزلك باردا.

كما يجب أن تكون الأغطية من قماش خفيف الوزن، حتى تتنفس بسهولة أكبر من الأقمشة السميكة.

تنظيف مرشحات مكيف الهواء

يجعل مرشح الهواء المسدود أو المتسخ المكيف لا يعمل بشكل جيد، ويؤثر على جودة الهواء الداخلي.

لن يؤدي ذلك إلى الحساسية والاحترار غير الفعال فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى ارتفاع فواتير الكهرباء.

وعليه لابد من تنظيف مرشحات الهواء الخاصة بمكيفات الهواء كل أسبوعين، واستبدالها كل أربعة أشهر كقاعدة عامة.

جليد ومروحة

ضع وعاءًا يحتوي على جليد من الثلاجة على الأرض أمام مروحة غير متذبذبة، بعد ذلك، قم بتحويل المروحة إلى المنطقة التي تريد تبريدها.

رش الستائر بالماء

رشي الستائر بالماء البارد، وعندما يتدفق النسيم إلى منزلك، فإنه يصيب الماء ويبخره، وبالتالي يبرد منزلك، هذا ما نصح به موقع cielowigle.

عدم تغطية الأرضيات

يُفضل عدم تغطية الأرضيات صيفا بالزرابي والسجاد حتى تمنح برودة للجو، خاصة إذا كانت مصنوعة من السراميك والبورسلين.

خذ حماما باردا قبل النوم

عندما تعمل بهذه النصيحة، لا تجعل الماء شديد البرودة، ولا تفعل ذلك مباشرة بعد دخولك من الحرارة الشديدة لأن التغيير المفاجئ في درجة حرارة الجسم ليس صحيا.

كيس من الثلج

ضع كيس من الماء في المجمد،وضعه في السرير قبل أن تدخل إليه أو ضعه تحت قدميك لمساعدتك على تنظيم درجة حرارتك، وفقا لموقع ovoenergy.