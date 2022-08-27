16 لاعبا جزائريا في الدوري الفرنسي

بعد انضمام سليماني

بانضمام سليماني إلى نادي بريست الفرنسي، ارتفع عدد اللاعبين الجزائريين في الدوري الفرنسي إلى 16 لاعبا، في انتظار غلق الميركاتو الصيفي لأبوابه يوم 31 أوت الجاري، مثلما أكده موقع العين.

ففي بريست ينشط ثلاثة لاعبين جزائريين هم هاريس بلقبلة ويوسف بلايلي، فضلا على الوافد الجديد إسلام سليماني. وينشط باقي اللاعبين تباعا مع أنجيه وهم إلياس شتي ونبيل بن طالب وفريد ملالي، في حين يلعب كل من إيلان كبال وحكيم زدادكة وآدم وجاني تباعا مع رامس وليل ولانس. ويضم نادي كليرمون فوت في صفوفه نجمين جزائريين، ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن مهدي زفان، ولاعب الوسط الصاعد يوليواس بيلاش وتتواجد عدة مواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة ضمن معظم الأندية الفرنسية، في انتظار الحسم في مستقبلهم الدولي في الفترة القادمة، على رأسهم النجم حسام عوار، لاعب ليون.