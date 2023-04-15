16 ماركة عالمية مستعدة لإنتاج الألبسة والأحذية في الجزائر

أكد السعي لاستقطاب 10 آلاف ورشة خياطة محلية.. بن سديرة لـ"الشروق":

أكد رئيس المنظمة الوطنية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، جابر بن سديرة، لـ”الشروق”، أن الهدف الأساسي من الصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية، هو تمكين المواطنين من التعرف عن قرب على نوعية وجودة المنتج الجزائري، ومحاربة النظرة الدونية لكل ما هو محلي، موضحا أن السعر المحلي لكسوة العيد يمثل أقل من نصف سعر الألبسة المستوردة.

وأكد محدثنا أن ممثلي 16 ماركة عالمية، زاروا هذا الصالون الأول من نوعه، وتقربوا من بعض المنتجين المحليين للألبسة والأحذية، حيث ستعمل المنظمة الوطنية للتجارة، خلال الأسبوع الأول بعد العيد حسبه، على تنظيم سلسلة من اللقاءات مع وزارة التجارة من أجل التمهيد لأصحاب هذه الماركات العالمية الخاصة بالألبسة والأحذية، للاتفاق مع بعض المناولين الجزائريين.

وأضاف أن المنظمة الوطنية للتجارة والاستثمار الاجتماعي لديها 350 ورشة في النسيج والملابس، أبدى أصحابها استعدادهم للعمل في مجال المناولة مع 16 ماركة عالمية، وولوج عالم الملابس والأحذية إلى غاية الوصول إلى قيامها بصناعة محلية مائة بالمائة.

وقال بن سديرة إن منظمته تسعى من خلال لقاءاتها المتكررة مع وزير التجارة، إلى حل مشكل العقار الصناعي والمواد الأولية المتعلقة بصناعة النسيج والملابس والأحذية، وتطالب بإلحاح، بإعفاء المواد الأولية المتعلقة بقطاع النسيج من رخص الاستيراد.

عقود ما قبل التكوين مع الورشات بداية من الدخول القادم

وتسعى المنظمة الوطنية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، من اجل النهوض بقطاع صناعة الألبسة في الجزائر وتجسيد الكثير من الاقتراحات، حيث أكد جابر بن سديرة على أهمية ترشيد التكوين في التخصصات التي تتعلق بقطاع النسيج والألبسة، وإعطاء أولوية التخصص عبر 1200 مركز تكوين على المستوى الوطني، حسب تواجد المصانع والمناطق الصناعية، والحاجة لبعض المهن.

وأكد أنه بداية من سبتمبر القادم وتزامنا مع الدخول المهني الجديد، ستمنح لبعض الشباب عقود ما قبل التشغيل، من طرف المنظمة الوطنية للتجارة، وذلك حتى يضمن الشاب منصبه، قبل أن يتحصل على شهادة التكوين المهني.

وكشف محدثنا عن وجود 10 آلاف ورشة خياطة بالجزائر، 80 بالمائة منها تنشط بدون رخصة، “ولكن من خلال الاستراتيجية الجديدة، وسياسة النهوض بقطاع النسيج والملابس والجلود، سيتغير وضعها، وتصبح شريكا قويا لفرض نفسها محليا ودوليا”.